TikTok negó ante los congresistas estadounidenses que recopile datos y haga espionaje

El CEO de TikTok estuvo frente a los congresistas de los Estados Unidos / Foto: AFP

Estados Unidos sigue de cerca a TikTok, mientras analizan el veto / Foto: AFP

China afirmó este viernes que "nunca" pidió ni pedirá a las empresas locales que entreguen datos recabados en el extranjero, en momentos en que aumentan los llamados para prohibir la aplicación TikTok en Estados Unidos por problemas de seguridad nacional y luego de que varios países occidentales vetaron el uso de la app en celulares usados por funcionarios.La famosa plataforma de videos cortos, propiedad del grupo chino ByteDance, está acusada de recabar datos en todo el mundo y entregarlos a las autoridades chinas, algo que es desmentido por la firma.Su director ejecutivo,, se sometió ayer a un intenso interrogatorio de congresistas estadounidenses republicanos y demócratas que temen que Beijing pueda utilizar TikTok para espiar y recopilar datos y que impulsan una prohibición total de la plataforma en el país.El gigante asiático rechazó este viernes estas acusaciones e insistió en que "da mucha importancia a la protección de datos privados", informó la agencia de noticias AFP.El Gobierno "nunca pidió ni pedirá a las empresas ni a los individuos recabar o entregar datos procedentes de países extranjeros, de manera que viole la ley local", declaró en conferencia de prensa Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores.La portavoz agregó que Washington presupone la culpabilidad de TikTok "a pesar de que no ha ofrecido prueba alguna" de que la aplicación amenace la seguridad nacional de los Estados Unidos, según reprodujo el portal de noticias Yicai.De acuerdo con el diario chino Global Times, Mao también denunció como "persecución y xenofobia" un posible veto a TikTok en Estados Unidos.@videoW1@LaEl gobierno francés prohibió la instalación y el uso de aplicaciones "de ocio", como la red social TikTok o la plataforma estadounidense Netflix en los teléfonos oficiales de 2,5 millones de agentes de la función pública del Estado.Fuentes cercanas al ministro de Función Pública,, precisaron que estas aplicaciones presentan "riesgos en materia de ciberseguridad y protección de datos de los agentes públicos y de la Administración".Este jueves , el jefe de ByteDance admitió en el Congreso que algunos datos personales de estadounidenses todavía están sujetos a la ley china, pero insistió en que esto cambiará pronto.Chew prometió que de aquí a fin de año, todas estas informaciones, vinculadas a los 150 millones de usuarios estadounidenses, serán gestionadas únicamente por servidores del grupo tejano Oracle, situados en Estados Unidos.En diciembre, la empresa reconoció que varios empleados habían utilizado datos para espiar a periodistas. Pero el grupo niega firmemente cualquier control o acceso del gobierno chino a estas informaciones."ByteDance no es propiedad ni está controlado por el gobierno chino y es una empresa privada", insistió Chew ante los congresistas."Creemos que lo que se necesita son reglas claras y transparentes que se apliquen ampliamente a todas las empresas de tecnología: la propiedad no es la base para abordar estas preocupaciones", agregó el directivo, sin convencer a los congresistas."Creo que el Gobierno comunista de Beijing tendrá siempre el control, y la capacidad de influir en lo que hacen", replicó el demócrata Frank Pallone.La popularidad decon más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, se disparó durante la pandemia de Covid-19 mucho más allá de su público inicial, los adolescentes.Estos últimos años superó a YouTube, Twitter, Instagram y Facebook en "tiempo transcurrido" por los adultos estadounidenses en cada plataforma, y se sitúa muy cerca de Netflix, según el centro Insider Intelligence.