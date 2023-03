El EAAF relanzó la campaña para identificar a 600 víctimas de la dictadura

El EAAF busca identificar a los más de 600 cuerpos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 que tiene en resguardo la organización.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) relanzó este viernes su campaña "Tenés una historia, tenés un derecho” que busca identificar a los más de 600 cuerpos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 que tiene en resguardo la organización.En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la campaña fue relanzada con un nuevo spot difundido en medios de comunicación y redes sociales, que cuenta con el testimonio de Guadalupe Miguel Penovi, nieta de Mabel Venegas de Miguel, que invita a los jóvenes que tienen familiares desaparecidos a "dar su muestra e incentivar a su familia para que lo haga”.“La recuperación de mi abuela fue algo que sirvió para cerrar una etapa, cerrar un ciclo. Pero también fue saber qué había pasado con ella. Por eso, a jóvenes como yo, que tienen familiares desaparecidos, les digo que no duden ni un segundo en dar su muestra o incentivar a su familia para que lo haga, porque es muy importante", contó Guadalupe en el spot.Y agrega: "Lo que siempre dice mi papá, y yo lo repito, es completar un poco ese rompecabezas al que le faltaban piezas”.Mabel fue secuestrada y desaparecida el 4 de mayo de 1978, a los 32 años, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.Su cuerpo fue enterrado sin identidad en el Cementerio de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en 1978, en 2011 el EAAF identificó el cuerpo de Mabel y lo restituyó a su familia, que decidió enterrarla en el Cementerio de La Plata.En ese marco, la coordinadora de la unidad de casos del EAAF, Virginia Urquizu, detalló que los familiares pueden contactarse por teléfono, mail o por la página para conseguir información y explicó que "si aportan su muestra de ADN se compara con el ADN de los cuerpos que tenemos en resguardo”.Los familiares de personas desaparecidas que aún no hayan aportado su muestra de sangre pueden llamar al 0800 345 3236, escribir al mail iniciativa@eaaf.org, contactarse por redes sociales a @EAAFoficial, o vía un formulario de la página web del EAAF También se recordó que las muestras de ADN "son confidenciales, gratuitas y no implican ningún tipo de obligación para los familiares"."Las tomas de muestras se pueden realizar en todo el país y en el exterior", agregaron desde el EAAF.Desde su fundación en 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a más de 820 personas víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina y mantiene en resguardo más de 600 cuerpos a la espera de ser identificados.