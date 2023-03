Schwartzman, Pella y Bagnis juegan en el Masters 1000 de Miami

El "Peque" enfrenta al al chino Yibing Wu en busca de la tercera ronda

Bagnis tendrá un duelo estelar ante Carlos Alcaraz, el número 1 del Mundo / Foto: TW@ATPTour_ES

enfrentará este viernes al chino Yibing Wu, su compatriotaal canadiense Denis Shapovalov y otra raqueta nacional,, al español Carlos Alcaraz, en cruces de la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, que se juegan en forma paralela entre la ATP y la WTA.El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 38 del ranking mundial de la ATP, debutará directamente en la segunda ronda no antes de las 13.30 (hora de Argentina) ante el chino Wu (64), quien le ganó en la primera vuelta al británico Kyle Edmund (544) por 7-5 y 7-5.En el caso de ganar, el "Peque", de 30 años, jugará su siguiente partido ante el dinamarqués Holger Rune (8) o el húngaro Marton Fucsovics (74).Pella (581), por su parte, nacido en Bahía Blanca, le ganó en la ronda inicial al peruano Juan Pablo Varillas (88) por 1-6, 6-3 y 6-2, y jugará desde las 12 ante el canadiense Shapovalov (30), exceptuado de participar en la ronda inicial.En el caso de ganar, el zurdo bahiense de 32 años jugará en la tercera ronda ante un tenista estadounidense: Taylor Fritz (10) o Emilio Nava (182).El santafecino Bagnis (100), por último, debutó con un triunfo sobre el brasileño Felipe Meligeni Alves (164), proveniente de la clasificación, por 6-3, 1-6 y 6-4, para lograr su primer éxito en el Masters 1000 de Miami, y no antes de las 16.30 jugará ante el máximo favorito al título, el español Carlos Alcaraz (1), quien ingresará directamente en la segunda ronda.El vencedor del cruce entre Bagnis y Alcaraz, quien además es el campeón defensor, jugará en la tercera ronda ante el serbio Dusan Lajovic (76) o el estadounidense Maxime Cressy (37).El, que se juega sobre superficie de cemento y repartirá premios por 10.156.105 dólares, tiene a otros tres argentinos instalados en la segunda ronda: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry.En el caso de el platense Etcheverry (73) debutó ayer con un triunfo sobre el ruso Pavel Katov (117), surgido de la clasificación, por un cómodo 6-2 y 6-2, y volverá a jugar este sábado ante otro tenista ruso: Karen Khachanov (16), exceptuado de la ronda inicial.En tanto, "Fran" Cerúndolo (31), comenzará también este sábado su participación directamente en la segunda ronda ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (102), quien le ganó en la ronda inicial al español Jaume Munar (66).En el caso de avanzar a la tercera ronda, Cerúndolo, quien defiende los puntos que sumó el año pasado cuando avanzó hasta las semifinales, se encontrará con el canadiense Félix Auger Aliassime (6) o el brasileño Thiago Monteiro (81).Báez (33), también exceptuado de la ronda inicial, jugará también este sábado ante el chileno Cristian Garín (82), proveniente de la clasificación y vencedor del estadounidense Marcos Girón (71), y si lo supera irá luego ante el francés Richard Gasquet (40) o el griego Stefanos Tsitsipas (3), segundo favorito al título.Los grandes favoritos son el murciano Alcaraz y entre las damas la kazaja Elena Rybakina (7), campeona el domingo en Indian Wells, y la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), finalista en el torneo jugado en el desierto californiano.Por su parte, la número uno del mundo y defensora del título, la polaca Iga Swiatek, se bajó del certamen por una lesión.En el cuadro masculino, Alcaraz, de 19 años, recuperó el número uno del mundo el domingo último tras ganar el Masters 1000 de Indian Wells, luego de imponerse en la final sobre el ruso Daniil Medvedev (5) por 6-3 y 6-2, esa conquista le permitió desplazar al serbio Novak Djokovic (2).De todas maneras, si Alcaraz no se corona campeón en Miami perderá los puntos del año pasado y "Nole" recuperará el liderazgo del ranking mundial.