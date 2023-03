Lionel Scaloni: "No se cuando se va a repetir algo igual"

Foto: Alfredo Luna.

"Me encantaría de corazón ir por todas las provincias del país y brindarle el cariño de los jugadores, que los puedan ver cerca, agradecerle de por vida" aseguró @lioscaloni al referirse a la hinchada Argentina. pic.twitter.com/P2QJhwhrcT — Televisión Pública (@TV_Publica) March 24, 2023

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni se mostró emocionado antes y después del partido celebratorio ante Panamá, que terminó con victoria por 2 a 0 en el estadio Mas Monumental, al manifestar que no sabe"La verdad que no se cuando se va a repetir algo igual a esto. C", sintetizó Scaloni en el campo de juego, apenas finalizado el encuentro en la cancha de River."Pero además de esta emoción, en definitiva también este partido nos sirvió, porque el equipo tuvo que trabajar hasta el final para ganar, ya que tuvo oposición. Y eso es bueno para seguir siempre compitiendo al máximo", destacó.El técnico santafesino fue el único que habló antes de que se iniciará el acto final de una fiesta multitudinaria que se fue cerrando justamente con las imágenes más emotivas del Mundial que fueron observadas en una pantalla gigante por todo el plantel, literalmente "petrificado" ante ese impactante recuerdo.Pero después pudo extenderse en sus impresiones ante todo el público del Monumental y al respecto volvió a emocionarse al referirse a su padre y acto seguido destacó que "todo esto es gracias a los jugadores"."Y también a ustedes, los hinchas argentinos que nos apoyaron en todo momento. Jamás imaginé recibir un homenaje como este", completó su alocución el de Pujato con un nudo en la garganta.