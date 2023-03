Telefé acordó con Jey Mammón su suspensión como conductor tras conocerse una denuncia de abuso

Jey Mammon “suspende momentáneamente su continuidad” en La Peña de Morfi.https://t.co/pr5tjwAXZ9 — Telefe Noticias (@telefenoticias) March 23, 2023

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

El canal Telefé anunció que resolvió suspender "momentáneamente" a Jey Mammón como conductor del programa "La peña de Morfi", tras conocerse que un joven lo denunció en 2020 por abuso sexual tras hechos presuntamente ocurridos cuando la víctima era menor., indicó un comunicado de prensa del canal.Agrega que "Telefé es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes son pilares fundamentales de sus valores".El caso se conoció el miércoles, donde un joven que se identificó como Lucas Benvenuto contó que sufrió un abuso por parte de "un reconocido conductor de Telefe", a quien luego en sus redes sociales identificó como quien estaba al frente del programa de los domingos de Telefé.Además, contó que su relación comenzó cuando él tenía 14 años y el acusado 32, en 2006, y que durante la pandemia se dio cuenta de que había sido víctima de abuso y efectuó la denuncia ante la Justicia.Según una resolución a la que accedió Télam,"Los hechos relatados por el nombrado encuadrarían en el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal, previsto y reprimido por el artículo 119, párrafo 3° del Código Penal, que estipula una pena de 6 a 15 años de prisión; hechos que habrían tenido lugar durante el año 2006", indicó el fallo, citando a la fiscalía.Agregó que "según la normativa aplicable en ese entonces, el plazo de prescripción operaba después de transcurrido el máximum de duración de la pena señalada para el delito, si se tratarse de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción, exceder de doce años, ni bajar de dos años".Consultado el abogado de la víctima, Javier Moral, explicó que en ese momento él no lo asesoró, pero que esa decisión está firme y no es posible hacer una nueva denuncia.Por su parte, Jay Mammón publicó en su cuenta de Instagram que "se trató de un episodio falso en gran parte de su contenido" y agregó: "A ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación".El actor y músico agregó que emprenderá acciones legales e insistió en que "la situación planteada es producto de la conducta de una persona que en este caso y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad".