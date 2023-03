El barrio porteño de Villa Santa Rita finalmente tendrá su primera plaza

Santa Rita tendrá su primera plaza, tal como habían reclamado los vecinos (Foto: Archivo)

El barrio porteño de Villa Santa Rita tendrá su primera plaza, de acuerdo a una ley sancionada por unanimidad en la Legislatura local, en respuesta a un reclamo que lleva más de 40 años de vecinos y vecinas para contar con, al menos, un espacio verde ante el déficit en materia ambiental que registra la zona.La iniciativa obtuvo 55 votos positivos durante la sesión ordinaria del Parlamento y estuvo acompañada por todos los bloques legislativos paradijo a Télam Guilermina Bruschi, del colectivo barrial “Una Plaza para Villa Santa Rita”, cuyos integrantes estuvieron en la Legislatura.El proyecto fue enviado a la Legislatura meses atrás por la actual gestión porteña para saldar una deuda con el único barrio de la ciudad de Buenos Aires que no tiene ninguna plaza en toda su superficie, que se extiende por 2,2 kilómetros cuadrados, y registra una población que supera los 34 mil habitantes.Un informe oficial del gobierno porteño del 2019 sobre los niveles de cobertura vegetal muestra un déficit en el barrio ya que el espacio verde total por superficie es de un 25% frente al 76% del mejor posicionado que es Puerto Madero.La iniciativa dispone la declaración "de utilidad pública y sujeto a expropiación" a los terrenos situados sobre Álvarez Jonte 3222/24/32 "con destino a la creación de un espacio verde de uso público, con acceso libre y gratuito".Durante el tratamiento en la Legislatura, la diputada del Frente de Todos Claudia Neira celebró que “por fin Villa Santa Rita va a tener una plaza”; no obstante advirtió que “este primer paso tiene que ir acompañado por un plan de espacios verdes porque el barrio sigue estando carente y necesitado”.En sintonía, el legislador Matías Barroetaveña remarcó “la participación activa de los vecinos” para lograr la creación de la plaza, pero enfatizó que “esto es un efecto colateral del lavado de cara que quieren hacer de la política indiscriminada de venta de tierras públicas que desarticuló cualquier política de gestión sustentable del suelo”.“Son medidas, apenas paliativas, que forman parte de la gran campaña de ‘humo verde’ con la que Horacio Rodríguez Larreta pretende vender una realidad que no existe”, agregó.El legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Planeamiento, Daniel Del Sol, manifestó que se dio "un paso muy valioso para saldar una deuda histórica con el barrio y sus vecinos, dado que esta zona presenta un importante déficit de espacio verde y plazas”.