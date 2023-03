"Muchachos", el hit del campeón del Mundo se hizo sentir en el Monumental

/ Foto: Julián Alvarez

Fernando Romero, el creador de la letra de la canción "Muchachos", y el histórico Tula con su bombo tuvieron su momento especial en la fiesta de los campeones del Mundo en el estadio Monumental.Romero y Tula ofrecieron el premio "The Best" que le entregó la FIFA a la hinchada del seleccionado por haber sido la mejor del 2022.Luego, Fernando Romero, quien creó la letra de la canción "Muchachos" con música de La Mosca, cantó, con emoción, el hit con la compañía del público."Estoy emocionado de estar acá. Somos la mejor hinchada del mundo", arengó Tula, quien acompaña al seleccionado desde el Mundial de Alemania 1974.Por su parte, Romero, docente e hincha de Racing, contó que lo sucedió con la canción "fue todo soñado" y no ocultó su emoción por el reconocimiento de la gente."Se me caen las lágrimas", dijo el creador de la canción de aliento preferida del capitán Lionel Messi.El seleccionado argentino campeón del Mundo por tercera vez en la historia en Qatar 2022 celebra con un partido amistoso contra Panamá en la primera presentación oficial luego de la conquista del pasado 18 de diciembre.