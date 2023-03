"Defensa de la democracia y Corporación judicial nunca más", las consignas de este 24 de marzo

Foto: archivo.



Organismos y militantes de derechos humanos marcharán este viernes a la Plaza de Mayo con las consignas "Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia", al cumplirse en diciembre 40 años ininterrumpidos de este sistema de gobierno, al cual le sumarán el lema "Corporación judicial nunca más".



La histórica marcha del 24 de Marzo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se realizará además en sintonía con el 47° aniversario del último golpe de Estado cívico-militar.





La convocatoria

"A 47 años del golpe genocida, Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia", reza la convocatoria oficial, y agrega: "Corporación judicial nunca más".para marchar hacia la Plaza, según la invitación firmada por diferentes agrupaciones.Entre ellas,También lo hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.En la cuenta de Twiter deescribieron: "Este 24 de marzo marchemos todos y todas a las plazas. En CABA, nos encontramos a las 14 en piedras y Av. de Mayo".Por su parte, desde la agrupaciónla invitación es a las 12 en Piedras 720 donde funciona el Centro Cultural Carlos Mugica.En tanto, la agrupaciónconvocó a concentrar en la exEsma en un mensaje difundido en las redes sociales."¿Nos vemos el 24?", invitaron a través de la publicación de un spot con imágenes que realzan la consigna "Memoria, Verdad y Justicia".Desde, junto a la Coordinadora Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.Del mismo modo llamaron a participar desde la organización delque se realizó esta semana en Buenos Aires y del que participaron más de 20 mil personas, entre ellos líderes políticos, sociales y culturales."Acompañamos la marcha por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Argentina" publica la página oficial del foro y establece los lugares de encuentro "en cada provincia de Argentina" disponibles en el sitio web www.fmdh23.org/En tanto,"No al FMI, no al pago de la deuda externa" es otro de los lemas que llevarán los sectores de Izquierda a la Plaza.Desde las redes sociales de la Izquierda anticiparon que "el próximo viernes" volverán a gritar "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos".La agrupación feminista-también perteneciente a la izquierda- sumó su voz a esta convocatoria a la Plaza: "Las mujeres que salimos a las calles el último 8 de Marzo, que nos organizamos de manera independiente de los Gobiernos, los empresarios y la Iglesia ,y junto a las trabajadoras, queremos hacernos oír con fuerza el próximo viernes 24", anticiparon.Elconvocó para las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí en tanto la CTAA citó como punto de encuentro Lima y Avenida de Mayo, desde las 12.Por otra parte, se prevé que un sector de la manifestación continúe hacia el Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.Así lo informaron desde, que convocaron a una movilización mañana, luego de la marcha tradicional, para "pedir la renuncia" de los jueces del Alto tribunal, a los que acusan de estar "destruyendo la democracia".Desde "Les Jóvenes" consideraron "probable" que en el documento de los organismos de Derechos Humanos con el que finalizará la marcha se anuncie la invitación, a quienes deseen, de continuar hacia la sede de la Corte aunque no fue confirmado por los organizadores.El dirigentedijo a Télam que "a 40 años de recuperar la democracia, este 24 de marzo tenemos que terminar la histórica movilización en el lugar donde están queriendo destruirla" y señaló que el Poder Judicial "proscribe a una líder popular que la gente quiere votar", en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Tras destacar que "tampoco están investigando a los responsables del intento de asesinato en su contra", ocurrido el 1 de septiembre del año pasado; agregó que la "situación es dramática y por eso convocamos a que el pueblo se movilice y llenemos Tribunales pacíficamente", subrayó.En la misma línea, recordó el beneficio del "2x1" que los miembros del máximo tribunal otorgaron en 2017 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad -que luego fue anulado por el clamor popular- y "todos los fallos en favor de las corporaciones".Para la agrupación, se trata del mismo Poder Judicial que "frenó el decreto que regulaba las telecomunicaciones como servicio esencial, que permitió la cautelar a prepagas de salud y que no dijo nada ante el préstamo millonario del FMI".Según lo previsto, la movilización impulsada por este colectivo político cultural que surgió a fines de la gestión de Mauricio Macri, se realizará a partir de las 18, frente al Palacio de Tribunales, ubicado en Talcahuano y Lavalle.El 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es la jornada en la que se conmemora en la Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada 'Proceso de Reorganización Nacional', que usurpó el el poder entre ese día 1976 y el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió el Gobierno de Raúl Alfonsín elegido el 30 de octubre de ese año.