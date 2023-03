Con un golazo de tiro libre de Messi, Argentina venció a Panamá en una fiesta

/ Foto: Alfredo Luna

Lionel Messi al ángulo y sin respuesta de Guerra pone el 2-0 ymonestado en Panamá: Miguel CamargoInfracción de Camargo a De Paul, tiro libre para Argentina en la puerta del área grandeSe lo perdió Argentina: Lautaro Martínez remata mordido y la pelota la ataja GuerraArgentina es duelo de la pelota, seguro y preciso, mientras que Panamá se abroquela en la zaga´ Tiro libre para Argentina: Messi remató y se fue por arriba del travesañoen el remate, tras pegar en el palo, Thiago Almada de arremetida recobró el rebote y estampó el 1-0Tiro libre de Messi, el tiro pega en elánguloCambio en Panamá: ingresa Miguel Camargo por MurilloMartín Morán y Leandro Paredes van con la pierna levantada y el juez cobra infracción en favor de la ArgentinaEn la siguiente jugada, Messi se lo pierde de cabeza por arriba del travesañoCae Paulo Dybala tras una dura infracción de un defensor panameñoArgentina lo pierde: Marcos Acuña no puede con3ectar un remate ante Panamá, tras un exquisito pase de MessiCambio en Panamá: ingresa Michael Casazola por GalvánCambio en Argentina: ingresa Marcos Acuña por TagliaficoCambio en Panamá: ingresan Gilberto Hernández y Martín Moran por Fariña y GudiñoSe lo perdió Messi: remate de "Leo" con un remate mordido que no alcanza a conectar, tras un buen pase atrás de NIcolás TagliaficoAmonestado en Panamá: Edgardo FariñaFalta de Edgardo Fariña sobre Lautaro Martínez´ Cambios en Argentina: ingresan Paulo Dybala y Leandro Paredes por Di María y Enzo FernándezSe lo perdió Argentina: remate de Di María que Guerra rechaza con una justa atajada ante la arremetidaSe salvó Panamá: Messi remata y Guerra la envía al córnerSe lo perdió Argentina: Guerra le tapa un tiro libre a MessiFalta de Omar Browne sobre Enzo Fernández, tiro libre para Argentina frente al arco de GuerraGuerra desactiva el peligro, tras un remate llovido de MessiThiago Almada remata con un tiro peligrosoCambios en Panamá antes del comienzo de la segunda parte: ingresan Omar Browne y Víctor Medina por Córdoba y QuinterosCambios en Argentina antes del comienzo de la segunda parte: ingresan Lisandro Martínez, Thiago Almada y Lautaro Martínez por Otamendi, Mac Allister y AlvarezSe jugará un minuto másSe lo perdió Argentina: Guerra la sacó con un tiro al ángulo de Enzo FernándezRemate de Messi y la pelota se va desviadaDi María con un pase para Julián Alvaraez, que le hace un pase a Messi y tras su remate pega en la defensa panameñaSe lo pierde Argentina: Messi remata de zurda y la rechaza MurilloPor la derecha, Nahuel Molina intenta con un centro para Messi, pero la ataja GuerraArgentina domina y somete a Panamá en su propio área por los costados y desde el centro a las bandas.Se lo pierde Argentina: pase de De Paul para Alexis Mac Allister y este no alcanza a puntearla con el botín, ante la salida de GuerraSe lo pierde Argentina: Centro-remate de Julián Alvarez desde derecha que rechaza Guerra y la pelota se va al lateralPanamá con una salida rápida quiere sorprender a la Argentina, aunque la defensa con Nicolás Otamendi desactiva el peligroSe salvó Panamá: Lionel Messi estrella su remate de zurda en el palo, tras un excelente tiro libreRodrigo De Paul, el mejor en el comienzo para la Argentina. La zaga del conjunto panameño se encuentra firme y con participación activa para defenderFalta a De Paul de José Manuel Murillo, tiro de esquinaFalta de Julián Alvarez sobre Edgardo Fariña, tiro de esquina de los centroamericanos desde el fondoNahuel Molina envía centro para Lionel Messi pero Panamá se encuentra firme en lazagaDe Paul envía un centro desde la derecha pero Gudiño la rechaza.Panamá intenta salir desde el fondo con el manejo de pelota y Argentina de instantes va por la presiónLionel Messi remata desde afuera del área y ataja sin problemas el arquero panameño, José GuerraPase de Angel Di María para Rodrigo De Paul, en el área panameña, pero la defensa rechaza la pelota y se va al córner