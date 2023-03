Se coló en el predio de AFA por una foto con Messi y la Scaloneta y fue demorado

/ Foto: Julián Alvarez

Un hombre de 30 años fue demorado luego de burlar el operativo de seguridad e ingresar al predio de la AFA donde entrena y está alojado el seleccionado argentino de fútbol con la aparente intención de sacarse fotos con los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.El episodio ocurrió ayer por la tarde cuando el personal de la seguridad privada del predio detectó la presencia de un hombre dentro del complejo queriendo tomar fotografías con su teléfono celular.Voceros judiciales confirmaron a Télam que el hincha llegó hasta el sector de los vestuarios, aunque aún no estaba acreditado en la causa si pudo tomarse o no fotografías con los jugadores.Sin embargo, el hombre que se identificó como Fernando dijo al canal Todo Noticias que se tomó una foto con Lionel Messi tras viajar desde Azul "con toda la ilusión de conocerlo"."Paso por atrás del bosque, llego atrás de la cancha de béisbol, bajo y veo la posibilidad de seguir avanzando, los empleados de ahí no me vieron, seguí caminando, iba pasando desapercibido y ya estaba muy cerca del predio, busco un hueco y vi la posibilidad de ingresar y me mandé por una reja al costado de un arroyo", contó.De acuerdo a sus dichos, en un momento le "preguntaron si era de Adidas" y respondió que "si" hasta que alguien le dijo que Messi estaba en el vestuario.", aseguró Fernando, quien agregó: "Salió un poco borroneada, pero no me lo voy a olvidar en la vida".En tanto, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía bonaerense afectado al operativo de seguridad externo, trasladó al intruso a la comisaría 4ta. de Ezeiza, con jurisdicción en la zona, donde fue identificado como un hombre de 30 años con domicilio en la ciudad bonaerense de Tandil."Me rodearon ocho policías, intentaron borrar la foto y me tomaron los datos, me hicieron un acta, me llevaron a Ezeiza y quedé demorado un ratito, no pasó a mayores porque quedó demostrado que fui sin ninguna mala intención", concluyó Fernando.Por orden de la fiscalía actuante, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, al hombre se le dio la libertad, mientras se iniciaron actuaciones por "averiguación de ilícito".