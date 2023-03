"Este 24 de marzo tenemos una democracia restringida por la proscripción a Cristina", dijo Kicillof VER VIDEO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde aseguró que "en este 24 de marzo tenemos una democracia restringida, de baja calidad, porque la corporación de medios hegemónicos y del partido judicial condenaron y proscribieron a Cristina" Kirchner."Su condena es infundada, no hay dudas de su inocencia. Hay muchas hojas (del fallo) que pusieron pero ningún argumento, ninguna prueba y así llegaron a la condena con la ayuda de la cadena nacional de los medios porteños y macristas. Esto también es una cuestión de derechos humanos", enfatizó Kicillof.El mandatario remarcó que "aquella dictadura también tuvo como objetivo acallar todas las voces que reclamaban los derechos del pueblo. Es un 24 que aparece con una proscripción, con una condena a la dirigente más popular de los argentinos. Hacen daño con estas decisiones, es antidemocrático y hay que actualizar las mismas luchas de aquel entonces".Kicillof sostuvo que "haciendo historia de aquel golpe que también tuvo que ver con proscripciones y que interrumpió el mandato de un gobierno popular que había tenido 28 años proscripto a Perón y al peronismo. Tratemos de que no se repita la historia, recuperar lo perdido no fue fácil y no tenemos que permitir que la derecha nos vuelva a quitar nuestros derechos".Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló: "Qué bueno poder aplaudir al gobierno que encabeza este muchacho (por Axel Kicillof)! Es momento de recordar cosas buenas. Hay obstáculos y gente que no vale la pena. Queremos el bien del pueblo, que tenga estudio, trabajo y lo que falta lo vamos a hacer. Queremos seguir paraditos junto a los jóvenes"."Le digo a Axel cuanto tenía para dar y lo hizo a través del voto popular. Cristina (Fernández) es como mi hija, la sigo viendo haciendo la militancia por la patria grande; lógicamente la maldad de algunos nos ha esquilmado, tendrían que estar en la cárcel. Si roba es un ladrón y si mata es un asesino. Todo llega. Mis 92 años me hicieron vivir todos los procesos políticos", sostuvo."No debemos permitir que vuelva a suceder ni siquiera algo parecido. Les tenemos que ganar de mano. Tenemos que seguir luchando por los 30 mil, que equivocados o no luchaban por el bienestar del pueblo, nos están ayudando y hay que pelear. Pelear no es una guerra ni el odio. Somos diferentes. Ayudemos a la patria unidos", concluyó la líder de Abuelas.Por su parte, Herenia Sánchez Viamonte, de Madres de Plaza de Mayo, fue distinguida como "ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires" a través de una votación unánime de la Legislatura bonaerense. Expresó que "es para todas las compañeras de lucha. Nadie sabe lo que significó salir a buscar a nuestros hijos, sin saber a donde ir. Fue una unidad de mujeres que entendimos que si no era juntas era imposible. Los 24 (de marzo) no son un día de festejo, es un día para recordar y para pensar que nunca más debe pasar".En el acto también estuvieron la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, y se entregaron distinciones a distintas organizaciones de derechos humanos.