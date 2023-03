Lucía Cámpora asumió como nueva secretaria general de La Cámpora

Máximo Kirchner y Lucía Cámpora durante el plenario que se realizó en Quilmes. /Foto: Twitter.

La organización política La Cámporay advirtió que "nada" puede realizarse en el Frente de Todos (FdT) "sin" la participación de la vicepresidenta Cristina Fernández, sobre quien pesa, alertó, un "intento de supresión" que comienza en su figura y se extiende a todo el peronismo.; y el constante hostigamiento mediático demuestran que a 40 años del retorno de la democracia siguen operando de la misma manera", señaló la organización, en referencia al CEO del Grupo Clarín y al presidente la Corte Suprema, respectivamente.Como organización política trabajamos para construir una sociedad más justa más libre y soberana. De eso se trata. No se trata de vender espejitos de colores, no hay soluciones mágicas. Pero nos mueve la convicción de saber que ya lo hicimos y podemos volver a hacerlo"."Creemos que es nuestro mandato histórico defender nuestra identidad orgullosamente para poder construir no una mayoría que busque suprimir al que piensa diferente sino una mayoría que permita sacar nuestro país adelante. Debemos trabajar para recuperar los márgenes de independencia lógicos que cualquier país necesita", expresó la organización en el documento emitido tras el plenario que se llevó a cabo en la ciudad bonaerense de Quilmes y estuvo encabezado por el referente de la agrupación, Máximo Kirchner., quien sucederá en ese rol al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, y se convocó a marchar mañana por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna "Democracia sin Mafias".La organización recordó que mañana se cumplen 19 años desde que el expresidente Néstor Kirchner le ordenara al entonces jefe del Ejército Roberto Bendini descolgar del Colegio Militar de la Nación los retratos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone."Ese acto político se trasladó a las paredes años después: 'Bajando un cuadro, formaste miles'", manifestaron.Durante el encuentro se plasmó que la "transformación política llevada adelante por el kirchnerismo desde 2003 ha consolidado en miles de jóvenes a lo largo y ancho del país el sentimiento de amor por la Patria, forjador del coraje necesario para defenderla".Así se abordó la necesidad de "seguir trabajando por una Argentina sin proscripción: nada sin Cristina"."Para que no nos gobiernen de afuera, ni nos impongan recetas viejas con nuevo maquillaje. La derecha nunca es nueva, solo usa maquillaje", planteó la organización y llamó a "militar incansablemente para que nuestros compatriotas realmente disfruten de su tierra, de su riqueza, de su pueblo, de sus ríos, mares y clima".