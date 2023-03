De Pedro: la derecha usa "reglas de un Poder Judicial cooptado por sectores de poder"

De Pedro alertó que la derecha usa "reglas de un Poder Judicial cooptado por sectores de poder" VER VIDEO

De Pedro: "Hoy Cristina es el único dique de contención para que no vuelvan las políticas neoliberales a Argentina" / Foto: Pablo Añeli.

Correa: "Mientras no hagamos algo con la prensa que tenemos en Latinoamérica no vamos a tener democracia" /Foto: Pablo Añeli.

/ Foto: Pablo Añeli.

Wado De Pedro y Pérez Esquivel / Foto: Pablo Añeli.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, advirtió este jueves que la derecha utiliza las "reglas de juego de un Poder Judicial cooptado por los sectores de poder" cuando no puede "ganar en las urnas" ante dirigentes como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al exponer en la última jornada del III Foro Mundial de Derechos Humanos junto a los expresidentes Rafael Correa (Ecuador) y Ernesto Samper (Colombia)., afirmó De Pedro.El ministro expuso en la charla "Los derechos humanos y los desafíos de la democracia", que comenzó cerca de las 13 en el predio de la ex ESMA y que estuvo coordinada por la periodista Nora Veiras.Allí sostuvo que los gobiernos neoliberales buscan hacerse del Poder Judicial "para garantizar los negocios", darle "impunidad a los funcionarios que los permiten" y para "perseguir a los compañeros que hacen de dique de contención"."Hoy Cristina es el único dique de contención para que no vuelvan las políticas neoliberales a Argentina", remarcó De Pedro.En la exposición, De Pedro había aclarado que en esta ocasión no iba a hablar de su historia personal como hijo de desaparecidos pero sí retomó algo que "tiene que ver" y es "el dolor, la bronca e indignación" que sintió el 1 de septiembre cuando "le gatillaron a la compañera" Fernández de Kirchner., apuntó.Asimismo, criticó cómoy las instituciones como Madres de Plaza de Mayo, además de afirmar que "los derechos humanos son un curro", como señaló en reiteradas ocasiones el expresidente Mauricio Macri."Hay un silencio permanente en los medios de comunicación a pesar de las movilizaciones multitudinarias a lo largo de nuestra Argentina federal. Sólo aparece la disputa entre quien marcha a la tarde y quien a la mañana. No es algo aislado, están disputando las políticas de Memoria y Verdad y están empecinados en cooptar el Poder Judicial", analizó.En esa línea recordó que "en el 2017 hubo una señal clara de la Corte Suprema de Justicia de liberar genocidas" con el fallo del 2x1 "garantizando impunidad"."A partir de ahí hubo grandes discursos de odio y un fuerte ataque a los organismos de derechos humanos, y se profundizó la lucha contra Cristina y eso terminó con atentados físicos contra la expresidenta cuando fueron al Congreso a tirar piedrazos. No generamos un buen diagnóstico y terminamos en el 1 de septiembre", explicó.Y llamó a "pensar en las nuevas generaciones y en cómo contar la historia de otras formas para llegar y hacer parte a las nuevas generaciones de una reforma judicial, del sistema de medios en Argentina y de una militancia que reivindique los verdaderos valores populares, nacionales, democráticos e inclusos".Por su parte, Correa planteó que "mientras no hagamos algo con la prensa que tenemos en Latinoamérica no vamos a tener democracia porque no tenemos información, verdad ni elecciones libres".En tanto, Samper advirtió que quitarle a un país la Justicia "es quitarle la democracia" al hablar del lawfare en la región, y sostuvo que tampoco es posible mantener los derechos humanos en "el modelo neoliberal de la desigualdad".