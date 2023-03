Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 23 de marzo

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo en Spotify . En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el equipo de Ciencia del Fin del Mundo conmemora esta fecha especial a través de la lectura de pasajes del Nunca Más, el informe final realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas respecto a los hechos ocurridos durante la última dictadura militar (1976-1983).La Orquesta del Tango de Buenos Aires, organismo dependiente de la Dirección General de Música del Gobierno porteño, nació en 1980. Está dirigida por los Maestros Néstor Marconi y Juan CarlosCuacci. Desde el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada libre.El Canal presenta desde el mediodía del jueves una programación especial y es nuevamente la pantalla de la selección argentina capitaneada por Lionel Messi que enfrentará a Panamá en el reencuentro con el público argentino para celebrar la obtención de la Copa del Mundo en Qatar.El cotejo llega a los hogares de todo el país con el equipo periodístico que realizó las transmisiones durante en el Mundial de Qatar, con el relato delos comentarios de, y las participaciones deLa organización del evento dispuso que en el entretiempo actúe el rapero Wos y al finalizar el partido, el cierre musical es con los cuarteteros cordobeses de La K'onga”.En el pos partido, Miguel Osovi y Rochi Cuenca presentarán una edición especial deel nuevo programa deportivo de Televisión Pública que se emite todos los domingos poco antes de la medianoche, en una transmisión especial con todo lo sucedido en la cancha y el diálogo con los jugadores campeones. NACIONAL CLÁSICA 96.7 https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/Perspectivas sobre lo imprevisto.Conducción: Guillo Espel. Homenaje a Gerardo GandiniLa Directora del CETC y coreógrafa Diana Theocharidis nos visita junto con el compositor argentino residente en USA, Pablo Ortíz. El motivo es la singular y acertada programación del CETC en esta temporada y en particular, el programa de esta semana celebrando la obra y la figura de Gerardo Gandini, con motivo del décimo año de su fallecimiento.A 40 años de la recuperación de la democracia, los medios públicos presentarán este viernes una programación especial.RADIO NACIONAL https://www.radionacional.com.ar/NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7 https://www.radionacional.com.ar/nacionl-folklorica/NACIONAL ROCK 93.7 https://www.radionacional.com.ar/nacionalrock/ RADIO NACIONAL junto a NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7 NACIONAL ROCK 93.7 transmitirán en vivo desde un estudio ubicado en Plaza de Mayo todas las alternativas de la movilización popular que, como cada 24 de marzo, conmemora el golpe cívico militar de 1976.Durante toda la jornada habrá salidas de Gustavo Campana con la previa de la histórica jornadaAl conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Télam Digital recorre la historia de la agrupación “Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio” (H.I.J.O.S.). Creada en abril de 1995, la organización integrada por hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, se convirtió en un bastión de las luchas por los Derechos Humanos en Argentina.En SPOTIFY https://open.spotify.com/show/7lWrCRhKh814QyVhq3rYBY?si=513aaf7850a94848En el PORTAL https://www.telam.com.ar/podcast/17Disponible en Video, texto, fotos.Alfonsín, los días previos. Raúl Alfonsín organiza su gabinete mientras todo el país se reacomoda para asistir a la asunción de un nuevo gobierno elegido por el pueblo.En SPOTIFY https://open.spotify.com/show/1U9y1F68yjSPDPbJwbzt8v?si=e19f487b3b5b4074En el PORTAL https://www.telam.com.ar/podcast/28DocumentalNarra la historia de hombres y mujeres que durante la última dictadura argentina se vieron obligados a emigrar a España para salvar sus vidas.Con locaciones filmadas en Madrid y Buenos Aires, la película profundiza en las huellas que puede dejar el exilio político en distintas personas, cómo afecta a sus familias y a todo lo que las rodea. Recuerdos, lo que quedó atrás, la reconstrucción de una vida, son algunas de las reflexiones que atraviesan a los distintos testimonios. Partidos tiene la particularidad de que también da lugar a las voces de los hijos de ese exilio, una generación que nació en tierra extraña y otros que llegaron siendo muy pequeños.DocumentalLa historia del fotógrafoque retrató instantes decisivos de los últimos 40 años de la historia argentina, se enfrenta a una crisis que lo aleja de las calles y lo lleva a buscar nuevos desafíos profesionales. Las primeras imágenes de las Madres de Plaza de Mayo que dan la vuelta al mundo, la mítica foto del gol de Diego Maradona con la mano a los ingleses en el Mundial de 1986 y la serie sobre el histórico Juicio a las Juntas Militares, son algunas de las fotos más emblemáticas captadas por la lente de Longoni.Este fotógrafo, que tuvo a la violencia como una marca indeleble desde sus inicios, sintetiza el compromiso de toda una generación de fotoperiodistas que resistieron en la calle durante los oscuros años de la dictadura cívico-militar.Al término de Una mirada honestaAdelanto de la serie de ficciónLa directora de cine Paula de Luque, autora de filmes como "El vestido", "Juan y Eva", "Néstor Kirchner, la película", "La forma de las horas" y “Escribir en el aire”, presenta el adelanto de una serie sobre la vida y la carrera del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Este fue uno de los proyectos ganadores del Concurso Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de Nación en la categoría serie de Ficción histórica.La serie aborda un momento trascendental en la vida del periodista que es aquel que pasa de ser escritor de cuentos a publicar uno de los relatos de no ficción más importantes de la historia: Operación Masacre en el que se relata el fusilamiento de varios trabajadores en un basural de José León Suárez durante la revolución Libertadora.Con la conducción de Sol Despeinada y Leyla Bechara y en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizará una transmisión especial en coproducción con TV Pública para reflexionar sobre este día fundamental y la importancia de celebrar 40 años de democracia junto a invitadas e invitados especiales como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Mariana Herrera del Banco Nacional de Datos Genéticos, Marlene Wayar, Matías Máximo, Félix Bruzzone, mónica Zwaig y Lucas Bernacchini, y más. Canal : https://www.twitch.tv/tec_arEn este documental, la directora Carmen Guarini explora un movimiento colectivo apoyado en la expresión artística para reparar la memoria.El artista plástico Jorge González Perrín sintió durante muchos años la necesidad de honrar la memoria de los compañeros asesinados y desaparecidos durante la última dictadura militar. Así, en 2010, convocó a la participación de artistas y estudiantes de arte para concretar aquello que en principio era una cuestión personal y luego se convirtió en una experiencia colectiva. La propuesta consistió en realizar una serie de imágenes que reprodujeran los rostros de los desaparecidos, tanto en pequeñas pancartas como en impresionantes cuadros de gran dimensión, entre ellos, un hermoso mural de Rodolfo Walsh. La película, dirigida por Carmen Guarini, es el registro de esta iniciativa denominada “Arte Memoria Colectivo”.Miralo por el canal 22.5 de TDA, por streaming en el sitio de TEC y por YouTube Repite ese mismo día a las 18.00 y el domingo 26 a las 20.00.Serie documental - 4 capítulos – 28 minutos"24 en la lista" es una serie documental sobre el juicio por crímenes de lesa humanidad que culminó en diciembre de 2018 con la condena de dos exdirectivos de la automotriz Ford Motor Argentina y un general del Ejército. Fue por el secuestro, desaparición, tortura y encarcelamiento de veinticuatro obreros de la planta de General Pacheco durante la última dictadura. La mayoría de ellos eran delegados gremiales; fueron señalados en listas elaboradas por la propia empresa y secuestrados en sus puestos de trabajo.Dirigida por Ana Cacopardo y Mariana Arruti, con contenidos a cargo de Victoria Basualdo, la serie pone el foco en los momentos más relevantes del juicio y su histórico fallo: fue la primera sentencia que acreditó la participación empresarial en crímenes de lesa humanidad y el lugar activo de una empresa en la acción represiva del terrorismo de Estado. Repite sábado 25 de marzo a las 0:30 y domingo 26 de marzo a las 22:30 Avance : https://youtu.be/DedzO739VvMPrograma especial | 1 capítulo | 26 minutosEste documental relata la reparación de los legajos de los empleados y empleadas de organismos estatales desaparecidos durante la última dictadura militar.Repite domingo 26 de marzo a las 0:30 y 19:30 Avance : https://youtu.be/SGBUAj65eqEToda la programación especial por el 24 de marzo en esta en http://encuentro.gob.ar/programacion?fecha=2023-03-24 Documental que trata sobre la historia del profesor Oscar Meza, detenido ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar durante cinco años, mientras se encontraba estudiando en la Universidad Nacional de Córdoba.El documental narra el viaje de Oscar a Córdoba, para reencontrarse con sus antiguos compañeros universitarios, con quienes había sido detenido, y visitar junto a ellos los lugares que marcaron su historia personal, desde la Universidad, hasta el centro clandestino de detención Campo de la Ribera.Desde el inicio del día y hasta la medianoche, el canal público de deportes propone seguir de cerca historias de deportistas que por su militancia en distintos espacios, fueron secuestrados, torturados y hasta desaparecidos por la última dictadura militar argentina. Pondrá en pantalla diferentes series que recorren desde el ajedrez hasta el fútbol, pasando por el atletismo, hockey, rugby y tenis, entre otros.Toda la programación especial del 24 en h ttps://www.deportv.gob.ar/24mendeportv-este-viernes-24-de-marzo-una-programacion-especial-sobre-deporte-y-dictadura/ PAKAPAKA - https//www.pakapaka.gob.arSe trata de una página web interactiva pensada como lugar de encuentro para que soñadores y soñadoras puedan expresar los sueños, los deseos, los proyectos y las expectativas que tienen para sí mismas, para sus familias, para sus escuelas y, también, para su país.En este micrositio se podrá acceder a distintos contenidos (guía de sueños, pódcast, piezas) y compartir un sueño propio. Los sueños se irán cargando en un mapa de la Argentina, que nos permitirá geolocalizar qué sueñan las infancias en cada rincón del país. Enlace del sitio: soñadores.pakapaka.gob.ar/#/mapa Este 24 de marzo, la señal infantil se propone recuperar uno de los cuentos prohibidos durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de “La planta de Bartolo” –una narración que forma parte del libro La torre de cubos–, escrito por Laura Devetach. Durante todo el día y por redes sociales se verá una versión animada, ilustrada por Natalia Colombo, y narrada por chicas y chicos de todo el país.Este material revisita contenidos producidos por Pakapaka y propone el abordaje de diferentes ejes conceptuales que permiten pensar y reflexionar en torno a la democracia y a la valoración de la participación, la igualdad y la convivencia democrática en nuestras vidas cotidianas. Descargala en este enlace: https://www.educ.ar/recursos/158683/pakapaka-40-anos-de-democracia A disposición de docentes y familias reúne distintos contenidos audiovisuales para trabajar y reflexionar acerca del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Disponible en el canal de YouTube de Pakapaka: http://www.youtube.com/CanalPakapakaDocumental | 4 capítulosLa violencia política y el terrorismo de Estado forman parte de un pasado histórico que a los argentinos nos marcó como pueblo. Con la orden de exterminar al enemigo y en nombre de la patria, se cometieron los actos más nefastos de la historia argentina. Una serie que busca llegar a la verdad de algunos de los hechos trágicos de la época más política de la Argentina, los años '70.Serie documental | 4 capítulos | 26 minutosLas historias de los legajos de integrantes del personal de cuatro dependencias del Estado,donde figuraban como “dados de baja”, pero en realidad fueron detenidos-desaparecidos, víctimas de la dictadura cívico-militar. ¿Qué pasó con los legajos de estos/as empleados/as? El interrogante es la puerta para recordar, homenajear y hacer presentes a los trabajadoresestatales, víctimas del terrorismo de Estado.Este proyecto tiene sus orígenes en un trabajo de investigación realizado por la antropóloga Ana Guglielmucci. La autora logró plasmar en el libro Memorias desveladas muchas de las voces y recuerdos de mujeres exmilitantes y ex presas políticas, quienes pudieron dar cuenta del terrorismo de Estado en la Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983).Serie documental | 12 capítulos | 26 minutosCuando Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a buscar a sus nietos y nietas, las perspectivaseran desalentadoras, porque solo tenían como referencia las fotos de sus hijos o hijas y sus parejas desaparecidas. Esta serie rescata la importancia de los avances en genética, la herramienta esencial en la recuperación de identidades y en el restablecimiento de lazos familiares. Conduce Leonardo Sbaraglia.En https://www.cont.ar/serie/ff133de1-e9e7-47df-b042-50fb8c9f2324 Documental | 82 minutosEl plan internacional de desaparición de personas ejecutado por las dictaduras de América del Sur con el apoyo de la CIA en los años 70, un material que contiene testimonios de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos. Basada en libros de Stella Calloni y codirigida por la exdetenida Andrea Bello, la dolorosa historia del terrorismo de Estado en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil con material inédito y archivos desclasificados.En https://www.cont.ar/pelicula/31777427-039b-4589-acb9-563047be5827 Documental | 52 minutosEl centro clandestino de detención, tortura y exterminio Automotores Orletti fue el corazón del“Plan Cóndor” en Buenos Aires, con más de 300 muertos y desaparecidos. Tras asesinar a los secuestrados y secuestradas, los arrojaban al canal San Fernando en barriles rellenos decemento. Algunos fueron identificados, como Marcelo, el hijo del poeta Juan Gelman. En 2012, un niño encontró cuerpos en el río. El EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) identificó a dos diplomáticos cubanos desaparecidos, treinta años después.En https://www.cont.ar/pelicula/ed59847c-19c9-4637-ac62-9528626a91f8 Documental | 26 minutos | Producción: Canal EncuentroA 43 años del último golpe cívico militar, el 24 de marzo de 1976, "La voz de los sobrevivientes" presenta los testimonios de quienes estuvieron detenidos en la Ex-ESMA, sometidos a múltiples torturas y trabajo esclavo, mientras permanecían secuestrados. La Escuela Mecánica de la Armada dejó de ser un lugar de formación y progreso, para convertirse en uno de los seiscientos centros clandestinos de detención, utilizados por la última dictadura. Los testimonios de los sobrevivientes fueron grabados en la actualidad y también extraídos de material de archivo del Juicio a las Juntas que se realizó en 1985.En https://www.cont.ar/pelicula/fb9ceb8c-b2d1-4a80-9e77-e4b5545bf0f0 Serie documental | 8 capítulos | 26 minutos | Producción: Canal EncuentroLas Madres fueron, y son, el principal símbolo de resistencia a la última dictadura cívico-militar y uno de los primeros movimientos de denuncia del terrorismo de Estado. Con profunda emoción y con la fuerza que las caracteriza, ellas mismas narran su historia desde sus inicios, y hablan del golpe de Estado, las desapariciones, las denuncias, las primeras marchas, la guerra de Malvinas, la vuelta de la democracia y la reivindicación de la lucha de sus hijos e hijas y de los organismos de derechos humanos durante la última década. Una serie para no olvidar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro.En https://www.cont.ar/serie/ee58034d-b679-4e0f-a163-460b886e645c Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.El presidente colombiano, Gustavo Petro, dio un paso más para cumplir con sus promesas de campaña y a través del Ministerio de Trabajo, presentó al Congreso un importante proyecto de reforma laboral que busca "lograr la justicia" en esas relaciones.¿En qué consiste la reforma laboral? ¿Qué novedades introduce? ¿Cómo fue recibido por los trabajadores y sindicatos?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.En Telam Digital y en el canal de Youtube Estadio Presidente Domingo Perón.¿De dónde viene y a dónde va nuestra ropa?¿Cómo disminuir su impacto ambiental?. Frente a esta problemática, La Comisión Europea desarrolló una estrategia sobre los productos textiles sostenibles y circulares para construir un mercado “más amable con el medio ambiente, circular y energéticamente eficiente " .Te lo cuenta Natalia Mazzei en un nuevo capítulo de Ecointensa.Ahora en Télam Digital y en Youtube . Tercera fecha.Doble jornada automovilística desde el circuito pampeano de Toay, con el plato fuerte dela categoría más popular en Argentina. AUNAR CANAL 22.3 EN TDA - https://www.tda.gob.ar/Producción: RTN NEUQUÉNMirada informativa y entretenida a las distintas celebraciones populares que se desarrollan en toda la provincia. Sus propios protagonistas cuentan las tradiciones y costumbres que caracterizan a cada localidad y región de la provincia del Neuquén. Este producto resulta de valor estratégico para la difusión y la promoción de los atractivos turísticos provinciales así como una ventana para las producciones locales artesanales.. Lunes a domingo.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en https://youtube.com/user/AudiovisualTelam Lunes a viernes.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).(Video y Radio). Lunes a viernes.Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en https://youtube.com/user/AudiovisualTelam "Sobre gustos no hay nada escrito".¿Cómo que sobre gustos no hay nada escrito, quién aseguró eso? La frase subraya la subjetividad (e inutilidad) de las discusiones en cuestiones de gustos personales, y vaya si se ha escrito sobre ese tema.Invitados: Trío SacheroCon Cholo Gomez Castañon.central. Fecha 5.