Hugo Ibarra desmintió problemas con el plantel y le respondió a Battaglia

Foto: TW @BocaJuniors

Ibarra le tiró un palito a Battaglia / Foto: Julián Alvarez

El entrenador de Boca Juniors, desmintió este jueves que tuviera algún inconveniente con integrantes del plantel "xeneize", y consideró que la relación es, en la previa del partido contra Olimpo de Bahía Blanca, que se jugará el sábado en el Chaco, por los 32avos de final de la Copa Argentina.En una rueda de prensa sorpresiva y ante solo dos medios, después de la práctica realizada en el predio de Casa Amarilla, Ibarra dijo que está muy bien con los jugadores y que tienecon el plantel.El DT se refirió a la charla del lunes pasado con los jugadores, tras la derrota del domingo en La Bombonera ante Instituto por 3 a 2, y dijo que hubo "crítica y autocrítica general del grupo para sacar adelante esta situación. Simplemente es eso"."Fue una charla normal, siempre la tenemos con el grupo, no fue diferente. Hablamos de fútbol y de tratar revertir esta situación de dos derrotas consecutivas. Tenemos la chance el sábado ante Olimpo", señalò el entrenador.Las versiones decían que la reunión entre cuerpo técnico y plantel el lunes por la tarde en el predio de Ezeiza había durado cerca de diez minutos y había sido un monólogo de Ibarra, en la que los jugadores escucharon en silencio."En ningún momento dije que el lunes les iba a dar libre. Lo primero era entrenar, y decidimos que fuera a la tarde por una cuestión de descanso. Lo que hablé con los jugadores quedará puertas adentro. Siempre será de esa manera y frente a frente", sostuvo con firmeza el técnico boquense.Consultado sobre su salud, debido a que el miércoles pasado fue internado por precaución durante 24 horas en el hospital Italiano debido a un pico de presion, Ibarra dijo: "Estoy muy bien. Ese día que salí de alta estuve en el entrenamiento. Cumplí con mi trabajo porque me sentía bien,".El entrenador confirmó además el once para jugar ante Olimpo, el próximo sábado en el estadio Centenario de Resistencia, en Chaco, que sería con Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Agustín Sandez; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez y Martín Payero; Darío Benedetto y Miguel Merentiel.Es decir que el entrenador le dará minutos a aquellos futbolistas que no estaban jugando seguido.Consultado sobre su situación, el "Negro" Ibarra dijo: "Fui jugador de este club. Estoy agradecido a la institución, la gente siempre estuvo, está y va a estar. Sé cómo es el hincha de Boca, sé de la exigencia que hay, vos ganas y al día siguiente hay que volver a pensar en ganar"."Agradezco a la dirigencia por darme la posibilidad de dirigir a la institución que amo. Comencé hace ocho años a trabajar en el club, lo hice en forma contínúa, preparándome. Salimos campeones en la reserva dos veces, y en Primera División también dos veces, y hay que seguir alimentando eso".En cuanto a la campaña de su equipo, desde que asumió en julio del año pasado, consideró que "siempre hay cosas para mejorar. El año pasado fue un año difícil donde agarramos al equipo en el lugar 14to. de la tabla, y pudimos levantar. Fue difícil alcanzar y pasar al puntero. Y cuando pasó, fuimos campeones merecidamente, al margen de todo lo que digan".Sobre las dos derrotas consecutivas, ante Banfield e Instituto: "Cuando Boca pierde trasciende muchísimo más. Hay que poner tranquilidad y calma. Sabemos que tenemos que mejorar día a día. NI cuando ganamos somos los mejores ni cuando perdemos los peores. Está en mí trabajar día a día para mejorar al equipo".Respecto de si su continuidad como DT de Boca depende partido a partido, dijo que "tendrán que preguntarle a la gente que les dio esa información. Yo pienso y siempre pensé partido a partido, haciendo el mejor trabajo como equipo, y luego pensar en lo que viene, esa fue mi manera de pensar. Ojalá nos pueda ir bien".En la misma línea respondió cuando le preguntaron sobre su futuro en caso de que Boca sea eliminado ante Olimpo: "Es un partido de fútbol. Vamos 100% con la idea de poner lo mejor y ganar el partido. Después de lo que pueda pasar, no puedo pensar más que en los 90 minutos del fin de semana".Por último, y con un tono de molestia, le respondió a Sebastián Battaglia, el extécnico boquense y compañero suyo en la época de Carlos Bianchi como entrenador, quien dijo que no sabía "si Ibarra quería dirigir y que tenía que encontrar una identidad como entrenador"."Yo a Sebastián lo quiero y aprecio muchísimo. Es un ídolo del club. Compartimos muchas cosas lindas. Siempre en el lugar que estuve, apoyé, siempre. Jamás hablé de un entrenador. Jamás. Siempre apoyando. Él también debería estar agradecido", sostuvo Ibarra.Boca jugará ante Olimpo de Bahía Blanca el sábado desde las 20.10 en el estadio Centenario del Chaco, por los 32avos. de la Copa Argentina.