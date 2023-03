"Acá ganan todos": las experiencias de empresas que cuentan con espacios de cuidado

Mazzina sobre los espacios de cuidado: "El beneficio es para toda la sociedad"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, destacó la articulación del Estado, las empresas y los gremios para garantizar la implementación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y obliga a las empresas con más de 100 empleados a incorporar espacios de cuidados para las infancias, mientras resaltó que se trata de un beneficio "para toda la sociedad".



"El beneficio es para toda la sociedad y, fundamentalmente, para las infancias", sostuvo Mazzina este miércoles en el Archivo General de la Nación, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, durante la primera reunión del año de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, mientras resaltó que "viene a saldar una deuda de más de 48 años con las trabajadoras y los trabajadores".



El 21 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó el artículo 179 de la LCT mediante el Decreto N°144/2022, que entra en vigencia este jueves, y a partir del cual los establecimientos con más de 100 personas empleadas deberán ofrecer espacios de cuidado para niñas y niños de 45 días a 3 años de edad a cargo de los trabajadores y las trabajadoras durante sus jornadas de trabajo.



"Impulsamos y acompañamos un cambio de época, donde los cuidados no sólo son responsabilidad de las mujeres, son de todas las personas", señaló Mazzina.



El encuentro fue encabezado también por la titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y durante el acto representantes de Unicef y ELA compartieron el informe "Acá ganan todos" que reúne experiencias de empresas que incluyeron espacios de cuidados.



Durante su intervención, Olmos destacó la "continuidad histórica en las tareas de militancia" para lograr que "haya un ámbito de cuidado adecuado para que las mamás y los papás que trabajan puedan hacerlo con la confianza de que dejan sus hijos en un lugar que sea digno, que los estimule".



Además, resaltó que sin la "presencia masiva de las mujeres en los lugares de decisión" no serían posible iniciativas de este tipo que reconocen a los cuidados como un derecho.



"Esta es una política integral que el gobierno viene desarrollando, porque de lo que se trata es que las medidas que se tomen no sean aisladas, por eso es clave que las abordemos desde todos los espacios que tienen una influencia directa en las políticas de cuidados", señaló, por su parte, Mendiguren.



"Desde la Secretaría de Industria, trabajamos en conjunto con las empresas alcanzadas por esta normativa y las vamos a apoyar con programas y líneas de crédito para implementar estos espacios de cuidado que deben incorporar", agregó el secretario y celebró el acuerdo entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de esta política.



El encuentro también contó con la participación de la directora de Gestión de Fondos Documentales del Archivo General de la Nación, Lucía Quieto; y la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi Obón.