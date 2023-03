¿Un libro blanco? No es, por cierto, un libro “en blanco”, sobre todo si se refiera a “la Defensa”. ¿Porque un país publicaría un texto para revelar su (sensible) política en la materia? Porque las condiciones de la paz y la guerra, de la Defensa de las naciones y sus relaciones entre conflictivas y protectivas han variado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No es que la violencia se haya superado en el marco de las relaciones internacionales, ni mucho menos. Pero la legitimidad de la “Guerra” ha sido progresivamente descartada y por ello triunfa el nombre de “Defensa” en lugar de aquél. Es en este marco que el Ministerio de Defensa inauguró con una alocución del ministro Jorge Taiana las jornadas que servirán de base para la elaboración del Libro Blanco de la Defensa 2023. Esta publicación continuará a¿Cuál es su objetivo? Generar confianza con las otras naciones, especialmente con las vecinas, dijo Taiana en su exposición del miércoles 22 en la Universidad de la Defensa donde inauguró las jornadas preparatorias.¿De dónde viene la cuestión del “Libro Blanco”? Fue la diplomacia británica la que comenzó a explicar una de sus – cuándo no – cuestiones coloniales lo que dio origen a estos documentos gubernamentales que informan al mundo acerca de las intenciones de los Estados en diversas cuestiones. La edición del 2015 del Libro Blanco de la Defensa habla, entre otras cuestiones, de “El sistema de Defensa Nacional”, “El planeamiento estratégico y la administración de recursos de la Defensa”, “La dimensióninternacional de la Defensa”, “La formación para la Defensa”, y de “Género, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.a la cual por el tema del secreto de las cuestiones militares y por el ocultamiento de objetivos de muchas conducciones militares que amparaban poderes civiles oligárquicos, se negó durante muchos años, el conocimiento de los temas en estas materias.¿Cómo se construye el Libro Blanco de la Defensa? A partir de jornadas de debate en diversos puntos del país, por ejemplo, en Córdoba, Cuyo, el Noroeste y, sobre el próximo 2 de abril en Ushuaia. Participan funcionarios de Defensa, representantes de los sectores académicos, de los productivos – en especial, las pequeñas y medianas empresas del sector – del PoderLegislativo Nacional y de las fuerzas políticas opositoras.Este libro se construye en el marco de una realidad internacional en la que se desarrolla la guerra entre Ucrania y Rusia y donde también se desarrollan más de 30 conflictos armados en todo el mundo. Sin embargo, en América Latina se mantiene una “región de paz” donde no se han producido guerras permanentes desde el enfrentamiento entre Perú y Ecuador, de tan triste memoria para nuestro país por el contrabando de armas ejecutado desde nuestras fronteras durante el gobierno menemista.La Argentina ingresa a la construcción del LBD-2023 como “país bicontinental” donde su centro geográfico está en Ushuaia. La mirada “hacia el Sur” fijada en la recuperación de las ocupadas Malvinas y demás archipiélagos; la vigilancia en el Mar Argentino Austral y la presencia continuada en la Antártida así lo certifican. Esa mirada está convertida en acción con la reconstrucción de la base Petrel en el continente blanco; la instalación de un radar en Río Grande (Tierra del Fuego) y en poco tiempo otro en Trelew; la rehabilitación de la base aérea de Río Gallegos para hacer de apostadero a los cazas Pampa; la construcción en Tolhuin del primer cuartel del Ejército (de Ingenieros) en Tierra del Fuego.El Libro Blanco constituye una circunstancia de reflexión sobre la política nacional de Defensa que ocupa de las grandes necesidades de equipamiento (submarinos, cazas), del desarrollo del programa de modernización de tanques y del blanqueo y aumento de los salarios militares, del incremento de soldados voluntarios. Implica una reflexión para el largo plazo que descarta el cortoplacismo y la improvisación. En los próximos meses se verán sus resultados.