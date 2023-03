El Gobierno oficializó el canje de deuda de organismos públicos

La CNV flexibiliza operatoria con el dólar CCL apuntando a reducir presiones sobre su cotización

La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó este jueves su normativa para incorporar los bonos en dólares bajo ley local en la operatoria del dólar Contado con Liquidación (CCL), derogando la restricción transitoria que tenían los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) para operar con estos títulos, como parte del paquete de medidas anunciado por el Ministerio de Economía.



En concreto, la resolución general 953/2023 de la CNV, publicada hoy en el Boletín Oficial, deroga el artículo 5° del Capítulo V perteneciente al Título XVIII de disposiciones transitorias del organismo.



Dicha normativa establecía que la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en pesos o en moneda extranjera no podía ser superior a la cantidad vendida en la misma jornada de operaciones.



La medida, que rige desde ahora, se da frente a los “cambios que se han observado en el contexto económico financiero imperante, los cuales coadyuvan a una política monetaria con un enfoque múltiple, a respaldar el financiamiento interno, a fortalecer la estabilidad y a mejorar de manera sostenible las finanzas públicas”.



De esta forma, la intención es darle mayor profundidad al mercado con el que se opera dólar CCL -que actualmente está habilitado exclusivamente para bonos GD29, GD30, GD35 y el resto de la serie de globales- y, al mismo tiempo, otorgar instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambio financiero.



Actualmente, el Gobierno no puede accionar sobre la cotización del dólar CCL con dólares de las reservas -quedó expresamente prohibido en la última revisión del acuerdo con el FMI- y sólo podía hacerlo con sus tenencias de bonos bajo ley extranjera, que era una porción menor de los títulos en su cartera.



A partir de ahora y a partir del canje de deuda complementario de organismos públicos también oficializado hoy, el Ministerio de Economía podrá disponer de cerca de US$ 35.000 millones en títulos nominales bajo ley local -AL29, AL30, AL35 y el resto de la serie de bonaers- que posee todo el Estado nacional para servir como oferta en el mercado de dólar financiero y, así, reducir la volatilidad sin afectar las reservas.



"Nuestro objetivo es que el CCL no suba por encima del resto de las variables de la economía. Queremos llevar tranquilidad y evitar que con un volumen de operación de US$ 30 millones en un día te disparen la cotización", dijeron a Télam fuentes del Ministerio de Economía el pasado martes, a la hora de anunciarse las medidas.



"Si se analiza el salto del dólar CCL en enero, esa suba fue directamente a precios el mes siguiente. Queremos evitar que se repitan escenarios como ese", agregaron.