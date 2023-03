Zelenski desafía la ocupación rusa mientras Europa envía a Ucrania municiones y aviones

El último viaje de Zelenski fue a Bajmut esta semana. /Foto. AFP.

Los viajes de Zelenski

La visita de Putin a Mariupol

La visita de Putin a Mariupol. /Foto: AFP:

La ayuda de Europa para Ucrania

La mediación de China

El encuentro de Xi Jimping a Rusia. /Foto: AFP.

, mientras que líderes de la UE se disponían a aprobar el envío de 1 millón de proyectiles de artillería al Ejército ucraniano.que ya no utilizaba, el segundo país de la OTAN en dar un paso al frente y atender el reclamo de Zelenski de aviones de combate para pelear con Rusia.En Ucrania, autoridades dijeron que al menos dos personas murieron este jueves en un bombardeo ruso con misiles en el este, un día después de que ataques rusos a una escuela y un edificio residencial dejaran ocho civiles muertos y más de 50 heridos. El viaje de Zelenski llegó un día después de que recorriera el frente de guerra en el este de Ucrania cerca de Bajmut, una ciudad que Rusia intenta tomar hace meses y donde se libra una de las batallas más cruentas en más de un año de guerra.Laque aún quedan en Bajmut y sus alrededores, en la provincia de Donetsk, la mayoría de ellos ancianos y personas con discapacidad o movilidad reducida.La organización humanitaria dijo que seguía llevando comida, agua, material higiénico y ropa en convoyes para combatir el frío a una zona donde, según señaló, la destrucción no ha perdonado ni a casas, escuelas u hospitales.Zelenski, quedijo que habló con residentes sobre "los problemas y necesidades" existentes., apuntó el mandatario en su cuenta en Telegram., prosiguió, y agradeció a todos los que participaban del esfuerzo.Poco después de lanzar su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, Rusia ocupó gran parte de la provincia de Jerson, incluyendo su capital homónima., incluyendo de Jerson capital, en noviembre pasado tras una contraofensiva ucraniana.Esto fue visto como un gran revés para el presidente ruso, Vladimir Putin, que unas semanas antes había promulgado una ley de anexión de toda la provincia.Actualmente, la zona liberada -que es una región agrícola clave para Ucrania-, y sobre todo la ciudad de Jerson, son blanco de ataques rusos diarios.Posad-Prokrovske se ubica 40 kilómetros al noroeste de Jerson capital.El viaje de Zelenski a Jerson tiene lugar un día después de que realizara una visita cerca de la línea de frente en Bajmut, Dontesk, otra provincia que Rusia se anexionó en octubre pasado junto con Jerson, Zaporiyia, también en el sur, y Lugansk, en el este.A su vez, en Donetsk, en su primer viaje a una provincia de Ucrania anexada por Rusia en el marco de la actual invasión.Putin llegó a Mariupol, que Rusia conquistó en abril pasado tras una sangrienta batalla, procedente de Crimea, la península del sur de Ucrania que Moscú se anexó en 2014.El gobernador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, dijo que dos personas murieron hoy en un ataque con misiles ruso contra la localidad de Avdiivka, que además dañó siete casas.En tanto,, para ayudarla a contrarrestar la invasión de Rusia.El procedimiento se adoptó esta semana en una reunión de cancilleres y ministros de Defensa, y los líderes del bloque, reunidos en una cumbre en Bruselas, le darán su aprobación final, según adelantaron diplomáticos de alto rango de la UE.También en Europa, el Ministerio de Defensa de Eslovaquia anunció hoy haber entregado a Ucrania una primera tanda de cuatro cazas MiG-29, de un total de 13 prometidos., dijo la cartera en un comunicado, y añadió que los nueve aparatos restantes serán entregados "en las próximas semanas".Eslovaquia fue el segundo país de la OTAN en comprometerse a enviar a Ucrania los aviones que reclamaba Zelenski, aunque es el primero que anuncia que ya les dio algunos. Polonia dijo la semana pasada que le iba a mandar cuatro MiG-29., y el mandatario dijo que hablará con Xi sobre la propuesta de paz que China ha presentado para la guerra en Ucrania, que es rechazada por Estados Unidos.El plan de paz que China propuso en febrero tiene 12 puntos, incluyendo una tregua y conversaciones y respeto por la soberanía territorial de todos los países, aunque no exige explícitamente la retirada de Rusia de las regiones ucranianas que ya ocupa."Creo que es importante conocer de primera mano" la posición de China pero "trasladarle (a Xi) también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz, cuando llegue", dijo Sánchez a periodistas a su llegada a la cumbre de la UE en Bruselas.Xi estuvo en Moscú a principios de esta semana para una cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien se dijo abierto a negociar con Ucrania y elogió la propuesta china.Rusia advirtió que arrestar a Putin sería declararle la guerra, luego de que Alemania dijera que se sentía obligada a cumplir con la orden de la CPI."Imaginemos la situación (...) El jefe de Estado de una potencia nuclear va, digamos, a Alemania, y es detenido. ¿Qué es eso? Una declaración de guerra contra Rusia", dijo el número dos del Consejo Seguridad, el expresidente y expremier ruso Dmitri Medvedev.