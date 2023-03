La justicia avanza en la investigación sobre presuntos abusos en un colegio de San Luis

Las familias de los presuntos abusados, consternadas / Foto: Nicolás Varvara

El caso que disparó la investigación se conoció la semana pasada cuando la madre del niño lo hizo público tras denunciarlo ante la comunidad educativa a través de un grupo de WhatsApp

De acuerdo a testimonios de familiares de chicos y chicas que asisten a ese colegio, hay denuncias más antiguas que derivaron en el cambio de escuela por parte de alumnos afectados ante la falta de repuesta de la institución

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

El Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 2 de San Luis avanzaba este jueves con la toma de nuevas declaraciones testimoniales en la investigación por una denuncia sobre abuso sexual a un alumno de siete años en el Colegio San Luis Gonzaga por parte de un adolescente de 15 años, quien cuenta con otras denuncias del mismo tenor, informaron fuentes judiciales.Este miércoles,, que son patrocinados por el abogado Esteban Bustos, quien también representa a otras tres supuestas víctimas del mismo adolescente por ataques ocurridos en el colegio, quien aseguró que" en declaraciones a la prensa local.El caso que disparó la investigación se conoció la semana pasada cuando la madre del niño lo hizo público tras denunciarlo ante la comunidad educativa a través de un grupo de WhatsApp.Esto alarmó a un grupo de padres y madres que se reunió el último lunes en la puerta de la institución para exigir explicaciones y apoyar a la familia denunciante, lo que llevó a representantes del Ministerio de Educación Provincial a acercase al colegio para evaluar lo ocurrido, según se informó., quienes también se quejaron de la inacción de las autoridades escolares al momento de comunicar los hechos.Bustos solicitó formar una compulsa o investigación paralela para que la Justicia Penal determine si la directora de la institución no cumplió con su obligación de tutelar a los niños y, más grave aún, "establecer si conocía los hechos y los ocultó".El letrado dijo que los directivos del colegio no emitieron un "comunica situación", documento con el que se advierte a la Justicia sobre algún hecho, a pesar de que el viernes a última hora fueron planteadas las quejas de los padres del alumno de 7 años."Eso recién se hizo cuando tomó intervención el Ministerio de Educación" el lunes siguiente e "incluso me dieron el comprobante de los envíos al juzgado porque la institución manifestaba haberlo hecho, pero no lo había elevado", remarcó.De acuerdo a testimonios de familiares de chicos y chicas que asisten a ese colegio, hay denuncias más antiguas que derivaron en el cambio de escuela por parte de alumnos afectados ante la falta de repuesta de la institución.A la directiva "no le interesó tomar medidas ni investigar en lo más mínimo y las medidas que se tomaron por parte del colegio no fueron eficaces, de lo contrario no estaríamos hablando de estas últimas causas, que claramente se podrían haber evitado de haberse hecho lo que correspondía", opinó Bustos, quien también dice contar con pruebas que certifican su acusación."Tenemos informes de psicólogos y profesionales que están tratando al niño de 7 años; también entrevistas con los padres, un dibujo del damnificado que habla mucho, capturas de pantalla de unos mensajes, conversaciones y audios con directivos de la institución donde los padres ponen en conocimiento de la situación y captaciones fílmicas respecto a algunas vivencias", añadió.