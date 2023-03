Medvedev advirtió que el país que arreste a Putin le declararía la guerra a Rusia

Ni Rusia ni Estados Unidos

Muchos países no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en particular Rusia, Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, India, Indonesia, Irán, Kazajistán y Turquía.



Ucrania no ratificó el Estatuto de Roma, por el que se dispuso la creación de la CPI, pero pese a esto las autoridades de Kiev a menudo apelan a los fiscales de esa Corte.