"Hay que impedir una recaída neoliberal, cada vez que vienen y destruyen cuesta muchísimo"

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, dijo que "cada vez que el peronismo estableció una suma fija" de suba del salario de los trabajadores, lo hizo "después de un período neoliberal"."Cada vez que el peronismo estableció una suma fija, lo hizo después de un periodo neoliberal. Acá lo que hay que impedir es una recaída neoliberal, cada vez que vienen y destruyen nos cuesta muchísimo", indicó Olmos en declaraciones a radio FutuRock, sobre los pedidos de distintos sectores del oficialismo de establecer una suma fija general para los asalariados como forma de recomposición de ingresos.Olmos destacó quemuestra que"."En este momento donde las condiciones de ingreso del Estado nacional son tan restrictivas, imagínate las dificultades que tenemos. El gobierno todo decidió dar una señal muy significativa de incremento", afirmó.El martes, la CGT y las cámaras empresarias acordaron un nuevo salario mínimo con aumentos en tres tramos no acumulativos de 26,6% y revisión en julio próximo, por lo que ese ingreso será de 80.342 pesos desde el 1° de abril, de 84.512 a partir del 1° de mayo y de 87.987 pesos desde el 1° de junio, informaron fuentes gremiales y oficiales.En tanto, la CTA que lidera Hugo Yasky se abstuvo en la votación y su par Autónoma (CTAA) de Hugo Godoy rechazó la propuesta y anunció una medida de fuerza para abril.Para Olmos, el aumento del salario mínimo afecta principalmente a los montos que se otorgan para "asistencias sociales" y señaló que "no hay que confundir salario mínimo con salario base de convenio"."El salario de convenio de todos los gremios, es superior y significativo a lo que es el salario mínimo vital y móvil. Hoy es esencialmente referencia para las asistencias de tipo social, no hay que confundir salario mínimo con salario base de convenio"Además, la ministra aseguró que en el plenario hubo acuerdo de todas las partes para el aumento y aseveró que el dirigente de la CGT y del gremio Camioneros Pablo Moyano "participó de la comisión, no del plenario".El dirigente camionero contó que se fue antes de la reunión porque la propuesta le dio "vergüenza" y de haber votado su voto habría sido negativo.Olmos sostuvo que "hay que alegrarse por la baja del desempleo" y destacó que según datos del INDEC el 61% de los 820.000 nuevos empleos "son formales"."La gran mayoría están por encima de la línea de pobreza, al estar registrados ingresan en el sistema paritario. Llevamos la evolución de los salarios y es robusto y dinámico. Se logra a través de las paritarias una recuperación muy importante de los salarios", concluyó.