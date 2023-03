Royon: "Mar del Plata podría tener el potencial de otra Vaca Muerta"

Para la secretaria de Energía la exploración en la Cuenca Norte puede tener el potencial de Vaca Muerta / Foto: Archivo.

"El offshore hace muchos años que se realiza en Argentina, en la Cuenca Sur, sin mayores incidentes"(A)Flavia Royon, secretaria de Energia

La secretaria de Energía, Flavia Royon, afirmó este viernes que Mar del Plata podría tener en la exploración costa afuera “el potencial de otra Vaca Muerta”, en alusión al yacimiento neuquino de hidrocarburos no convencionales, y sostuvo que “esto puede, un impacto en el 3% del Producto Bruto Interno”.“Estamos muy expectantes de los resultados que puede tener el offshore en la Cuenca Norte Argentina”, señaló Royon a Télam Radio, al analizar el escenario de exploración offshore en el contexto de reuniones que mantuvo con integrantes del denominado Cluster de Energía.En esa línea, expresó que “por supuesto,para poder confirmar que estos recursos efectivamente están”.“Pero si esto es así, Mar del Plata podría tener el potencial de tener otra Vaca Muerta en la Cuenca Norte argentina. Y esto es relevante”, afirmó la funcionaria.Explicó que “siempre es importante recordar que el offshore hace muchos años que se realiza en Argentina, en la Cuenca Sur,”, luego de reunirse con los integrantes de la Mesa Offshore, donde están los trabajadores, las empresas del Parque Industrial de Mar del Plata y las que conforman el Cluster de Energía, representantes del Conicet, de las universidades y las petroleras que van a estar involucradas,“Hoy tenemos mucha expectativa a raíz de los hallazgos que hubo en la misma cuenca frente a las costas africanas”, destaco Royon.Al respecto, la funcionaria sostuvo que “esto puede significar para la Argentina exportaciones por aproximadamente US$ 20.000 millones, un impacto en el 3% de nuestro Producto Bruto Interno”.Asimismo, destacó su relevancia, “no sólo por la generación de puestos de trabajo directos relacionados por la actividad, sino que esta actividad en particular, como puede ser en la industria metalmecánica, en los astilleros, en las industrias de servicio, en la hotelería misma”.“Y además buscamos con las capacidades que tiene Mar del Plata también en su cluster tecnológico, de tener cadenas de valor más complejizadas con aplicación de servicios de economía del conocimiento a esta cadena de valor”, concluyó la secretaria.