UEFA investiga a Barcelona por el caso Negreira

este juevesen el cual está, señaló la prensa ibérica.De acuerdo con el artículo 31(4) de la Regulaciones disciplinarias de la UEFA, los inspectores han sido designados para llevar a cabo una investigación acerca de una potencial violación del marco legal de la UEFA por parte del Barcelona en conexión con el Caso NegreiraSe conoce como Caso Negreira a una investigación por posible corrupción realizada por la Agencia Tributaria de España. Esta involucra a José María Enríquez Negreira, ex árbitro de fútbol español y ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994- 2018, y al Barcelona, del que el ex árbitro habría recibido unos pagos mientras estaba en cumplimiento de sus funciones en el CTA.El movimiento de la UEFA se une a los que ya han dado la Real Federación Española (RFEF) y LaLiga, que dieron el paso de personarse como acusación particular tras ser admitida a trámite la denuncia de la Fiscalía.El tema es de significativa importancia para el club catalán ya que corre el riesgo de no poder participar de la Champions League 23/24, torneo al que tiene prácticamente asegurada su clasificación, ya que es líder de LaLiga, como consecuencia de su responsabilidad en el caso.El reglamento de la competición de la UEFA estipula en el apartado G del artículo 4 los criterios de admisión y procedimientos de los clubes y explica que no pueden haber participado de ninguna manera en la alteración ilícita de partidos tanto en torneos locales como internacionales., por lo tanto la investigación de la UEFA es de significativa importancia.