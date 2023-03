Taiwán llama a consultas a su embajador en Honduras por un viaje a China

La presidenta de Honduras. Xiomara Castro, decidió reestablecer relaciones con Beijing pese a la disputa China-Taiwán. / Foto: AFP

Taiwán llamó a consulta a su embajador en Honduras en protesta por una visita del canciller hondureño a China, en medio de tensión bilateral luego de que el país centroamericano anunciara el restablecimiento de relaciones con Beijing."Honduras ignoró más de 80 años de amistad al enviar a su canciller a China, lo que ha dañado gravemente los sentimientos de nuestro gobierno y nuestro pueblo", puede leerse en un comunicado la Cancillería taiwanesa., agregó el ministerio.El canciller de Taiwán, Joseph Wu, acusó a China, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, de "reprimir constantemente a Taiwán en la comunidad internacional"."China está suprimiendo el espacio diplomático de Taiwán y existen signos de la intervención china en Honduras", aseveró Wu.Wu aseguró que "el estado de las relaciones con Honduras no es bueno" y afirmó estar al tanto de las noticias de que una delegación de Honduras encabezada por su canciller, Eduardo Enrique Reina, se encuentra de camino China para gestionar la apertura de relaciones diplomáticas con el gigante asiático.La delegación hondureña será recibida por el canciller chino, Qin Gang, dijo el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia hondureña, Rodolfo Pastor, al diario El Heraldo.La Cancillería china no confirmó la visita, pero su portavoz Wang Wenbin dijo que China estaba "preparada" para entablar relaciones con Honduras.El viaje del canciller Reina a Beijing tiene por objeto de discutir el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el país centroamericano y China, impulsado por la presidenta Xiomara Castro, dijo Pastor.Si bien Xiomara Castro no precisó si eso implicará una ruptura de los tradicionales lazos con Taiwán,Castro aseguró que la apertura de relaciones con China era una "muestra" de su "determinación para cumplir el plan de gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo".América Latina ha sido escenario de las disputas diplomáticas entre China y Taiwán desde que se separaron en 1949 tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la Guerra Civil china.Alineados con Washington, todos los países centroamericanos se mantuvieron durante décadas ligados a Taiwán, pero ahora solo Honduras, Guatemala y Belice mantienen lazos con la isla.Estados Unidos sostiene una política de décadas según la cual Taiwán es parte de China, pero tiene estrechas relaciones con la isla de gobierno autónomo democrático y es su principal proveedor de armas.Costa Rica (en 2007), Panamá (2017), El Salvador (2018) y Nicaragua (2021) rompieron con Taiwán y se vincularon a China, que lleva muchos años buscando que los aliados diplomáticos de Taipéi cambien de bando.Solo 14 países del mundo reconocen a Taiwán, entre ellos Paraguay, Haití y otras siete pequeñas naciones isleñas del Caribe y del Pacífico, por lo que, de confirmarse esta ruptura, esta isla cuya soberanía reivindica China, se quedaría con apenas 13 países que la reconocen oficialmente en el mundo.En un esfuerzo por consolidar este pequeño grupo de aliados, Taiwán anunció esta semana una visita de la presidenta Tsai Ing-wen a Guatemala y Belice la semana próxima, con un paso por Estados Unidos.El viaje servirá para "demostrar la importancia que otorgamos a nuestros aliados y para continuar profundizando la cooperación y el desarrollo entre aliados democráticos", indicó la oficina de Tsai.