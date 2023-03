Larreta defendió a D'Alessandro tras la renuncia por el escándalo de los chats

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de gobierno de la Ciudad. Foto: Walter Díaz.

"Marcelo esta a disposición. Me parece que es un gesto de responsabilidad por parte de él dar a un paso al costado porque el ministerio requiere dedicación de vida"

Confirmó un encuentro con Mauricio Macri

Marcelo D´alessandro, exministro de Seguridad. Foto: Víctor Carreira

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), H Marcelo D'Alessandro al calificar como un "gesto de responsabilidad" su renuncia, y aseguró que el saliente funcionario "va a ser parte del equipo de gobierno que viene" en caso de que gane las elecciones presidenciales."Yo le creo a D'Alessandro, ha sido víctima de espionaje. Es como si te entren en tu chat y te miren los mensajes íntimos. Es una vergüenza. Él tomó la decisión de presentar su renuncia porque está muy dedicado a responder judicial y mediáticamente en la causa de las escuchas. Es gravísimo y tiene que defenderse", afirmó Larreta en declaraciones a radio La Red.El pasado miércoles, D'Alessandro presentó su renuncia , así como con un colaborador de la Corte Suprema y empresarios, y será reemplazado por el exviceministro de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco.En ese marco,, quien, dijo, ya se encuentra "trabajando con los equipos" en el desarrollo de "planes de seguridad para el gobierno nacional que viene"."Su gestión fue muy buena, el año pasado tuvo en la ciudad la tasa de delitos más baja de todos los años y somos la ciudad más segura de Latinoamérica. Va a ser parte del equipo de gobierno que viene, por supuesto", subrayó y agregó que tiene que haber "una investigación a fondo" en la causa que enfrenta el exministro."Marcelo esta a disposición. Me parece que es un gesto de responsabilidad por parte de él dar a un paso al costado porque el ministerio requiere dedicación de vida", opinó.Además,Por otra parte,, Larreta afirmó que "obvio que va a haber un reencuentro"."Me hace gracia cuando hablan de cumbre con Macri. Debo tener cinco mil fotos con él. Obvio que va a haber un reencuentro, lo raro sería que no hubiera. Pasó un par de semanas afuera, hablamos por teléfono el otro día. Seguramente mañana o pasado nos reunamos. Es lo mismo que hago con el hace 25 años", detalló.Larreta afirmó que promueve que en el distrito porteño "todos los que quieran y tengan vocación participen en una interna y hagan campaña" para ver cuáles son las "propuestas más aceptadas"."No digo que tiene que haber más de un candidato del PRO, sino que en esta etapa no hay que definirlo. Yo aliento y ayudo, pero lo más importante es la unidad de JxC. Siempre voy a tener predilección por los candidatos del PRO en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires", expresó.Por otro lado, Larreta sostuvo que se siente "capacitado" para asumir la presidencia y remarcó que tiene "muchos años de experiencia en el Estado"., afirmó.Además, aseguró que "hay que trazar un rumbo el primer día" y que va a lanzar medidas para bajar la inflación en "las primeras 100 horas" de gestión para que gradualmente vaya bajando y destacó que "sería el primer presidente argentino economista".