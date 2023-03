El Gobierno de Formosa denunció "una gran operación mediática en un año electoral"

El ministro de Gobierno formoseño Jorge González salió al cruce de las versiones falsas difundidas por un portal. / Foto: prensa

"Intentaron generar una falsa noticia para generar la sensación de que en Formosa se vive en medio del narcotráfico pero eso no es así"

Denunciaron que detrás de la operación mediática intención de perjudicar a Gildo Insfrán. / Foto: prensa

A propósito de algunas declaraciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre el delito de Narcotráfico, un breve punteo ⬇️ @insfran_gildo pic.twitter.com/A65FFxZXFp — Subsecretaría de Lucha Contra el Narcocrimen FSA (@subnarcocrimen) March 13, 2023

El ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, aseguró que en esa provincia no actúan ni operan organizaciones internacionales del narcotráfico como el cartel mexicano de Sinaloa y desmintió así una versión publicada hace unos días desde un portal de noticias, a la que definió como "la punta del iceberg de una gran operación mediática en un año electoral", según planteó en declaraciones a Télam.En su respuesta, González remarcó que tal versión, difundida hace quince días desde el sitio Infobae,(internacional de la droga, como el de Sinaloa) en la Argentina".El funcionario informó además que la policía provincial, que tiene entre sus competencias el combate al narcomenudeo, nunca constató que en el territorio de Formosa haya operaciones delictivas del cartel mexicano de Sinaloa, por lo que atribuyó esa hipótesis a "una conclusión antojadiza que menosprecia a las provincias con situación de frontera" y que además forma parte de una serie de "ataques de carácter mediático"."La nuestra es una provincia que ha recibido muchos ataques de carácter mediático y esto no está ajeno. Intentaron generar una falsa noticia para generar la sensación de que en Formosa se vive en medio del narcotráfico pero eso no es así. La verdad de la milanesa es que el trabajo que se hace entre las fuerzas federales y la seguridad arroja muy buenos resultados", replicó González en diálogo con esta agencia.En el mismo sentido, atribuyó la versión que daba cuenta de la supuesta presencia del cartel de Sinaloa en Formosa, Chaco y Buenos Aires (tres provincias gobernadas por el Frente de Todos) a la intención de perjudicar al gobernador formoseño Gildo Insfrán, quien además, dijo, "es el presidente del Congreso Nacional del PJ y una figura importante para la unidad del peronismo".González, que en la provincia está al frente de una cartera ampliada que incluye las áreas de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, dijo que la búsqueda de instalar "una noticia falsa" que afecte a Formosa tiene varios antecedentes, como el "caso de las embarazadas del monte" , en referencia a una serie de notas del ciclo Telenoche Investiga sobre mujeres de la etnia wichí.En relación a aquel caso, el ministro dijo que la difusión en un canal de TV de alcance nacional terminó logrando "algo inédito" como que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara una medida cautelar y en menos de un mes la dejara sin efecto porque se dieron cuenta que habían sido usados por ese tipo de periodismo" En ese contexto agregó que, incluso, varias mujeres "terminaron confesando que habían recibido algún pago por prestarse a ese tipo de cuestiones".Finalmente, González insistió en que la "falsa noticia" sobre supuestas operaciones deadjudicadas al narco mexicano y que ocurrirían en Formosa y otras provincias argentinas fue difundida por "medios que tienen una clara connotación de posiciones políticas contrarias a lo que consideramos gobiernos nacionales y populares".Por último, y a partir de la situación en el Gran Rosario con la cuestión narco y los debates que desencadena en materia de seguridad, el funcionario formoseño resaltó que problemáticas de ese tipo deben afrontarse desde la articulación de "las acciones provinciales con las acciones nacionales" más "un conjunto de políticas que convergen en materia de educación, trabajo, salud, mejores condiciones de vida, agua potable, vivienda, energía eléctrica y conectividad".exhortó en última instancia González.