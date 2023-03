Francia distinguió al Mocha Celis en su labor con la comunidad travesti trans

En el Mocha Celis se cursa un bachillerato / Foto: Archivo.

La Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos (Cndh) entregó este miércoles por la tarde, y por su "enfoque inclusivo de la educación", consideró la embajadora francesa, Claudia Scherer-Effosse.El encuentro se desarrolló en la Embajada de Francia ubicada en el Palacio Ortiz Basualdo de la Ciudad de Buenos Aires y participaron, además de la Embajadora de Francia en Argentina, el primer embajador francés para los derechos de las personas LGBTIQ+, Jean Marc Berthon, la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, la Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, Alba Rueda, y la Presidenta de la Asociación Civil Mocha Celis, Francisco Quiñones Cuartas, además de docentes, alumnas y alumnos.destacó Scherer-Effosse.Agregó que “el jurado del premio valoró la originalidad del bachillerato Mocha Celis y especialmente el hecho de que el proyecto se base en un enfoque global e inclusivo de la educación, extendiéndose incluso hacia América Latina”.En diciembre de 2014, la primera promoción del secundario del colectivo trans "Mocha Celis" de la ciudad de Buenos Aires, la primera escuela trans del mundo, recibió en el Ministerio de Educación sus diplomas y medallas de finalización de estudios.Francisco Quiñones Cuartas señaló tras recibir el premio“Es necesario nombrar a Lohana Berkins y Diana Sacayán, militantes históricas del colectivo LGBTIQ+ a quienes debemos la existencia de nuestro bachillerato, que confluyó en un momento histórico de nuestro país posterior a la Ley de Matrimonio Igualitario y previo a la Ley de Identidad de Género”.Destacó que "en 12 años, en el Mocha Celis se recibieron 300 personas del colectivo LGBTIQ+ y algunas de las egresadas y egresados hoy son docentes y eso es un gran orgullo. Aun así, necesitamos oportunidades laborales”."De la misma manera, es necesario plantear que no se pueden sostener estos espacios si no hay articulación con las políticas públicas, si no hay una perspectiva de género y diversidad. No podemos pensarnos si no es de manera colectiva para enfatizar las políticas que estamos llevando adelante en educación para que en toda Latinoamérica se revierta el promedio de vida de las comunidades disidentes que es 35 años", enfatizó.A su turno, Jean Marc Berthon, en su primer viaje oficial al extranjero, recordó que es la segunda vez que entregaba el premio a la Asociación y que la primera vez había sido en París.destacó.Resaltó que por esa razón es "muy importante proteger los derechos de estas comunidades, tanto en contextos hostiles como en un escenario político más favorable como sucede aquí en la Argentina”., precisó el embajador.Por último, Alba Rueda remarcó que el reconocimiento al Mocha Celis "se inscribe en el año en que festejamos los 40 años de democracia y es importante destacarlo ya que la perspectiva de género y diversidad fue parte de la lucha y de la agenda política de los derechos humanos en nuestro país”.“Creo que el enorme desafío que lleva adelante el bachillerato Mocha Celis es el de preguntarse por el significado de una pedagogía trans-feminista en el sur global o el recuperar una ciudadanía travesti-trans a partir de recuperar la conciencia democrática”, enfatizó.