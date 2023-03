Reanudan exportaciones a Hong Kong y Rusia tras negociaciones por influenza aviar

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que se acordó la reanudación de las exportaciones de carne fresca de pollo a Rusia y Hong Kong procedentes de zonas libres de la presencia de influenza aviar.De esta manera,, luego de que se detectara el primer caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en aves de corral (comerciales), en cumplimiento de las normas internacionales que existen al respecto., indicó el organismo.De esta forma, estos países aceptaron un criterio de zonificación al momento de dar vía libre a los envíos de carne aviar.No obstante, desde el SenasaAsimismo, en lo que respecta a los despachos de productos que cuenten con tratamiento térmico, como la carne aviar termoprocesada, huevo en polvo o pasteurizado, proceso que inactiva el virus de IAAP, desde el Senasa dijeron que se logró que "puedan ser exportados con los mismos certificados sanitarios de exportación".Durante el año pasado, el complejo aviar exportó un total de 254.189 toneladas por US$ 417 millones, según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).Los principales destinos fueron China,Hong Kong, por su parte,, mientras que Rusia adquirió 609 toneladas de carne aviar, por lo cual ambos mercados representaron en conjunto el 0,6% del total de los envíos.Tanto Senasa como Cancillería, que desarrollan una acción conjunta en el frente internacional para lograr reabrir los mercados, buscan "entablar contacto con los socios comerciales, con quienes se mantienen negociaciones abiertas para lograr nuevos certificados de exportación", ya que el país perdió la condición de país libre de la enfermedad", dijeron a Télam fuentes de la dependencia sanitaria., indicaron desde el Senasa.Asimismo, informaron que se está trabajando en las negociaciones sanitarias para restituir las exportaciones de genética aviar a países del Mercosur y México, en cumplimiento de las recomendaciones internacionales para los intercambios de estas mercancías.Además, entre el 19 y el 22 de abril el Senasa participará de un encuentro que organiza la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en México con todos los países de la región donde se hará una evaluación sobre las distintas herramientas de lucha contra esta enfermedad, entre ellas la vacuna, y su impacto en el comercio.Días atrás, el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, afirmó que en las plantas comerciales "se profundizaron los cuidados en bioseguridad" y que ya "se cambiaron todos los certificados ya que los anteriores decían que los productos o las aves que se comercializaban provenían de un país libre de influenza aviar, un estatus que la Argentina perdió en el último mes".A esto agregó que como el país "ya no es más libre de influenza aviar, tenemos que poner que las aves vinculadas al contenido de este contenedor provienen de una granja que, en los últimos 30 días o 60 días, no ha tenido en un radio de 10 o de 15 km ningún caso positivo"."Estas modificaciones en los certificados son un primer paso, ya que el país importador debe aprobar las nuevas condiciones y, para eso, solicitará un plan de trabajo y vigilancia que conduzca al control y erradicación de la enfermedad. Allí comienzan las verdaderas negociaciones", detalló.