Di María: "Es algo único ver a la gente contenta"

Ángel Di María afirmó este miércoles que es "algo único" ver a los hinchas contentos por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y espera que mañana "sea un hermoso día", en referencia al amistoso ante Panamá en River, la gran excusa para el festejo con la gente."Es algo único ver a la gente contenta, es muy lindo y lo estamos disfrutando cada día. Espero que mañana sea un hermoso día", afirmó Di María en rueda de prensa luego del entrenamiento del seleccionado argentino en el predio de la AFA."La gente está enloquecida con lo que hizo el equipo, con este grupo y hay que disfrutarlo. Es una locura lo que pasó con las entradas. Ojalá que la cosa esté tranquila mañana también y que no pase nada grave", señaló "Fideo" sobre la alta demanda del público por los tickets para mañana y la expectativa generada por la fiesta del campeón del mundo.Di María dijo que está "ansioso" por el evento en el Más Monumental y respaldó los dichos del seleccionador Lionel Scaloni, quien dijo que buscará que sus dirigidos mantengan el nivel."El objetivo es ganar, seguir por el mismo camino. Ya lo dijo Scaloni, se terminó que lo que se daba y los objetivos son los que vienen en camino", apuntó Di María.El volante Rodrigo De Paul también estuvo en sintonía con Di María: "No sé si estamos capacitados para absorber todo esto; estoy ansioso. Le doy mucho más valor que a otros partidos e intentaré disfrutar desde temprano".De Paul deseó que la llegada al Monumental sea "tranquila y sin disturbios" ante la gran cantidad de hinchas que estarán pendientes del plantel desde su salida de Ezeiza al estadio de River."Empieza otra etapa, hay que preparar las Eliminatorias, nos van a exigir, hay que defender los títulos logrados y mañana será una preparación. Será un ejemplo para los chicos que vienen porque no nos conformamos e iremos por más", dijo De Paul.El delantero Lautaro Martínez expresó su emoción por el momento que vive con sus compañeros: "Es un sueño lo que estamos viviendo. Mis padres son los que más sufren, hicieron su esfuerzo por esto y mañana estarán en la cancha. Disfrutaremos de un buen clima, de nuestra gente". señaló.En tanto, el goleador del Manchester City Julián Álvarez no se extrañó por la respuesta de los hinchas, quienes agotaron las entradas para mañana en dos horas: "Era algo que se esperaba. Mañana será una fiesta, una noche única. Mucha gente se va a quedar afuera, pero también se pudo disfrutar en diciembre y ojalá siga de esta manera", concluyó.