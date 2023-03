La central sindical uruguaya para y marchará contra la reforma a las jubilaciones

La central única de trabajadores de Uruguay, PIT-CNT, informó este miércoles que hará este jueves un paro general y marchará contra el proyecto gubernamental de reforma de la seguridad social, iniciativa que considera negativa para los intereses populares.La movilización, que la central sindical espera que sea masiva, comenzará en la mañana y se dirigirá hacia el Palacio Legislativo (sede del Parlamento), donde desde la semana pasada funciona una carpa en la que se realizan actividades informativas en contra de esta reforma.Gabriel Molina, integrante de la conducción de PIT-CNT.El proyecto elaborado por el Gobierno, que considera que la reforma es urgente ante los desafíos de sostenibilidad que presenta el sistema previsional hacia el futuro, ya fue aprobado en el Senado, únicamente con votos del oficialismo, y ahora busca respaldo en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.en un proceso gradual que no abarca a toda la población."Uruguay es el único país del mundo en el que al sistema previsional, en nuestro caso el Banco de Previsión Social (BPS, estatal), aportan más los trabajadores que los empresarios, y esa es una de las cosas que nosotros entendemos que se tendrían que revisar y esta reforma no lo hace", señaló Molina.según los diarios El Observador y El País.En cambio, habrá clases en las escuelas primarias y el transporte público en Montevideo “acompaña, pero no para”, según informaron los voceros del sector.La Federación Uruguaya de la Salud (que centraliza la salud privada) convoca a un paro de 9 a 15, y en la salud pública la medida será de 24 horas.