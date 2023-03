"Cabecita de papel maché", dirigida por Claudio Martínez Bel, los jueves en Beckett

Mara Mantelli y Roman Lamas.

dirige, obra que retrata el improbable amor pasional de un titiritero por su criatura para hablar, en tono de comedia sentimental, sobre algunos golpes de la vida y los estragos de la rutina, que se puede ver los jueves a las 21 en Beckett Teatro.Escrita por Gabriela Romeo y protagonizada por, "Cabecita de papel maché" narra las desventuras de Toni (Lamas), un hombre que en el ocaso de una vida profesional siempre a las andadas y los tumbos, vuelve a cobrar bríos y entusiasmo con la creación de un títere, Luly (pelo platinado, labios anchos, rojos, largas pestañas negras), con quien alterna en cabarets de mala muerte, planea giras por el interior de la provincia de Buenos Aires y con quien se promete vacaciones en San Clemente.El conflicto, si ya hay uno en la locura pasional con un objeto inanimado que cobra voz a través del propio enamorado, se desencadena también con Dora, la pareja de Toni en la "vida real", que ´prepara empanadas que vende a los vecinos en la cocina y que cela a su "hombre" ante el desinterés que le profesa, entusiasmado por la relación que atraviesa con Luly.El tono de la obra no abandona nunca la comedia y adscribe a cierto paisajismo criollo para la descripción de los anhelos y desventuras de gente común, apelando al humor pero también a un cierto tono gris en la vida de seres, acaso poco favorecidos, que sostienen un mundo de desventuras a fuerza de empeño e ilusión.Algo de un modo común de atravesar el signo trágico por un tipo de teatro nacional, vinculado con autores de las décadas del 60 y el 70 y aun posteriores que siguieron apostando a esa tradición y hasta un cierto esbozo de grotesco aparece no sólo en la relación de Toni y Luly sino también en la vida opaca de Toni y Dora.En esa dinámica, Dora (Mantelli) es la entusiasta, la que no desfallece, la que contra todas las evidencias sigue intentando y la que desafía la derrota a cada paso, aun cuando tenga que tomar aire en la cocina preparando empanadas ante las cachetadas de desilusión que recibe.Las estrategias de Dora por sostener lo que hace agua por todos lados la llevarán a idear algunas alianzas previamente improbables y entrar en el juego de Toni para recuperar de su pareja aquello que parece haber perdido, la cercanía.La obra tiene texto de, actuación de; vestuario de; realización de títeres de Lamas; diseño de Iluminación de; producción ejecutiva dey dirección general de, se puede ver los jueves, a las 21, en Beckett Teatro (Guardia Vieja 3556).