Tras el escándalo de los chats, D'Alessandro renunció a Seguridad en el gobierno porteño

El ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, presentó su renuncia al cargo p, así como con un colaborador de la Corte Suprema y empresarios, y será reemplazado por el exviceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.Tras la salida del funcionario, fuentes de la administración porteña informaron que el lunes asumirá Burzaco, quien fue viceministro de Seguridad nacional (segundo de Patricia Bullrich) durante la presidencia de Mauricio Macri, y también ocupó la jefatura de la Policía Metropolitana en 2009., anunció el ahora exfuncionario porteño en un posteo en redes sociales.La declinación fue respaldada por Horacio Rodríguez Larreta, quien también eligió las redes para resaltar lo hecho por D'Alessandro en el Ministerio, le agradeció por su gestión y aseguró que confía en su "inocencia", por lo que adelantó que lo sumará a los equipos técnicos que trabajan en un "plan nacional de seguridad" que podría aplicar de llegar a la Presidencia."Confío y confié siempre en su inocencia, su hombría de bien y su compromiso con los porteños y con cada uno de los policías, bomberos y agentes a su cargo", señaló el alcalde porteño y justificó la renuncia en que "la operación de inteligencia ilegal que viene soportando en su contra le consume tiempo y energía para defenderse".Por su parte,"Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino", indicó.Y sostuvo que "sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune".D'Alessandro inició su licencia en los primeros días del 2023 tras la filtración de un supuesto intercambio de mensajes con jueces y camaristas federales, así como con directivos del Grupo Clarín, en los que presuntamente se diseñaba una maniobra para encubrir un viaje que los involucrados compartieron a la residencia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro.Además, una filtración posterior de chats de Telegram expuso supuestas conversiones entre D'Alessandro y Silvio Robles, uno de los asesores del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en las que discutían el fallo por coparticipación de la Ciudad y la integración del Consejo de la Magistratura.A su vez, el funcionario realizó una denuncia penal por el hackeo de su teléfono celular.En tanto, el Gobierno porteño prepara la llegada de Burzaco a la cartera de Seguridad desde el lunes para hacerse cargo de un ministerio que está en crisis debido a la falta de conducción, pero también por las subas de casos de robos que se registraron en las últimas semanas, sobre todo bajo la modalidad del arrebato.En 2015, cuando Macri llegó a la Casa Rosada, nombró a Burzaco como secretario de Seguridad, en un rol subordinado al de la entonces ministra de esa cartera y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con quien mantuvo un vínculo de enfrentamiento interno permanente hasta su alejamiento del cargo, dos años después.Por su parte, legisladores del Frente de Todos cuestionaron la nueva designación al frente del ministerio de Seguridad porteño, que pasará a estar a cargo de Eugenio Burzaco, luego de que Marcelo D'Alessandro presentara la renuncia tras 78 días de licencia.El diputado nacional Leandro Santoro denunció en su cuenta de Twitter que "dejaron la ciudad sin seguridad" durante más de dos meses y señaló que es "el quinto ministro de seguridad" que asume en la ciudad en los últimos cinco años."Renunció D'Alessandro. Tardaron 78 días en convencerlo. Para acomodar el discurso dejaron a la ciudad sin seguridad. Si hubiese sido una "operación de inteligencia K" no se iba. Ahora nombrarán al 5to ministro de seguridad de CABA en 5 años. Pd: Devuelvan las coimas de las grúas", escribió Santoro.En tanto, la legisladora porteña Claudia Neira indicó: "Después de 78 días sin Ministro de Seguridad, terminan admitiendo que D'Alessandro no puede volver".Y advirtió: "Ahora, cuando el desgobierno y la inseguridad es insostenible, designan a Burzaco. Un nuevo Ministro que llega con un historial de denuncias y salidas abruptas de la gestión".En ese sentido, criticó a Larreta como "responsable de haber jugado todo este tiempo con la seguridad de los porteños para sostener a D' Alessandro".Y exigió "al nuevo Ministro que aborde los temas más urgentes para ordenar la seguridad en CABA"."La Ley de ética pública de CABA obliga a lxs funcionarixs a denunciar los actos ilícitos que conozcan. ¿Es creíble que ni Larreta ni Felipe Miguel estuvieran al tanto?", añadió.Y recordó "todo el accionar mafioso que se evidenció con el viaje a Lago Escondido, la aceptación de dádivas por parte de D'Alessandro y Mahiques, la planificación de las causas, los negocios que se le podían presentar al jefe de gobierno y a la cúpula de JxC en la Ciudad"."Larreta es el Jefe político y siempre lo fue. Mahiques y D'Alessandro le respondían y responden directamente. Es realmente muy inverosímil que Larreta no estuviera al tanto de este entramado delictivo y es inadmisible que se desresponsabilice", apuntó.Además, aseguró que "la llegada de Burzaco al Ministerio de Seguridad, es una pésima noticia para todxs lxs porteñxs" y recordó que "Burzaco fue jefe de la Polícia Metropolitana de Macri y estuvo al frente del desalojo del Indoamericano que dejó dos muertos", entre otras cuestiones.