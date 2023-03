De norte a sur, el país se moviliza conmemorando el Día de la Memoria

Por Corresponsales

La Argentina sale a las calles a 47 años del momento más trágico de la historia argentina contemporánea. (Archivo Télam)

Gobiernos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, gremios y diversas agrupaciones realizarán actos y se movilizarán el viernes en distintas localidades del país para recordar que hace 47 años un golpe de estado interrumpió la vida democrática argentina, homenajear a sus víctimas y sostener los reclamos de justicia.



Según la ley 25.633, sancionada en 2002, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se conmemora en honor a las víctimas de la última dictadura cívico militar para generar una jornada de reflexión sobre ese proceso histórico y sus graves consecuencias económicas, sociales y políticas, mientras se fomenta en el plano educativo la defensa de la vigencia de la democracia y los derechos y garantías establecidos por la Constitución.



Provincia de Buenos Aires

El Senado bonaerense colocará a las 11 del jueves un pañuelo blanco en el recinto, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, y a las 15, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, entregarán el reconocimiento "Adelina de Alaye" a referentes locales en la Casa de Gobierno. Además, designarán ciudadana ilustre de la provincia a Herenia Sánchez de Viamonte, Madre de Plaza de Mayo.



La Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada marchará el jueves a las 17 contra la impunidad, por la apertura de todos los archivos de la dictadura y cárcel común y efectiva para los genocidas.



La movilización saldrá de la plaza San Martín, recorrerá los tribunales federales y concluirá en la plaza Moreno, frente a la Municipalidad platense, mientras a las 9.30, el Concejo Deliberante de La Plata sesionará en el excentro clandestino que funcionó en la comisaría Quinta, donde habrá un reconocimiento a Marta y Nora Úngaro, hermanas de Horacio Úngaro uno de los estudiantes desaparecido en La Noche de los Lápices.



En Bahía Blanca, se realizará una vigilia desde las 19.30 del jueves en el espacio de la Memoria, exPrefectura Naval (Guillermo Torres al 4.100 de Ingeniero White) donde, según los organizadores, "habrá expresiones artísticas como música, poesía y danza" y el viernes, a las 10, se hará un acto en el excentro clandestino de detención conocido como "La Escuelita" en el predio del V Cuerpo del Ejército y a las 16, una movilización callejera.



En Mar del Plata, la movilización de organismos de derechos humanos será el viernes a las 15 desde avenida Luro y San Luis, y avanzará hacia la costa, para retomar por las avenidas Colón e Independencia.



Córdoba

En la capital provincial, la marcha fue convocada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos para el viernes a las 17 en la intersección de Colón y Cañada, desde donde caminarán hacia la explaza Vélez Sarsfield con la consigna: "A 47 años del golpe. A 40 años, la democracia es bandera. ¡30.000 presentes!.



La Legislatura unicameral realizó una sesión especial este miércoles para "recordar y repudiar los hechos del 24 de marzo de 1976, cuando se interrumpió el orden democrático de nuestro país".



El gobierno cordobés programó la Semana de la Memoria con el Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el parque de Las Tejas con la actuación de Eruca Sativa, Roxana Carabajal, Calle Vapor, Edu y Pancho Valdés. También se homenajeará a Sonia Torres, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.



Santa Fe

En Rosario, el jueves a las 18 las Madres de Plaza 25 de Mayo realizarán una ronda y vigilia en ese paseo ubicado entre Laprida y Córdoba, mientras el Museo de la Memoria y la Secretaría de Género y Derechos Humanos municipal señalizarán el sitio como Marca de Memoria y desde las 21 habrá música en vivo.



El viernes, a las 9.30, en el parque Scalabrini Ortíz se realizará la tradicional plantación de árboles nativos en el "Bosque de la Memoria", a las 16 en la plaza San Martín habrá una concentración para luego marchar hacia el Monumento Nacional a la Bandera donde se realizará el acto central.



Además, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), distinguirá el lunes 27, a las 11, a dos víctimas del terrorismo de estado en el Auditorio del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de Educación (Irice).



Jujuy

En la localidad de Libertador General San Martín será escenario el viernes a las 9 de una marcha y acto en el monolito de la Memoria, mientras en La Quiaca habrá otro acto con un reconocimiento a los conscriptos víctimas de la dictadura y suelta de globos y a las 11 se hará la Marcha de los Pañuelos Blancos hasta el centro de detención clandestino de la localidad de Guerrero.



Las vigilias por el 24 de marzo se harán el jueves desde las 20 en la plaza central de Libertador San Martín y en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, a las 21.



Entre Ríos

La provincia preparó, además de las históricas marchas y vigilias, una agenda nutrida de actividades sobre libros censurados, debates, muestras, obras de teatro y proyecciones de películas como "Argentina 1985".



La Multisectorial de Derechos Humanos iniciará en Paraná el viernes a las 17 una marcha desde la plaza Sáenz Peña hasta plaza Alvear y finalizará con música en vivo.



Corrientes

Organizaciones de derechos humanos de la provincia convocaron a una Vigilia Cultural en la capital para el jueves en el Espacio de Memoria RI9, donde el viernes a las 9 habrá visita guiada y a las 17 tendrá lugar la concentración en el Parque Camba Cuá para marchar hasta el Regimiento de Infantería 9.



La Secretaría de Derechos Humanos provincial anunció un "espacio de reflexión" el jueves en la escuela Fray José Luis Beltrán y el viernes acto en el memorial del Desaparecido Correntino en el Cementerio San Juan Bautista y a las 20, una misa "por la Memoria de las víctimas de la Dictadura Militar" en la iglesia de la Merced.



Mendoza

En la capital provincial, la marcha del viernes partirá a las 18 del Kilómetro 0, en Garibaldi y San Martín, mientras una radio comunitaria acompañará las actividades. En Godoy Cruz, una columna se concentrará a las 16 en Colón y Lavalle para marchar junto a la mesa de organismos del Espacio de Memoria ex Comisaría Séptima.



Río Negro

Las actividades comenzaron el lunes con el recorrido que realizan diversas escuelas primarias y secundarias a las instalaciones de la Casona de la Memoria "Bachi Chironi" de Viedma, donde funcionó la sección de Inteligencia del Destacamento 181 dependiente del V Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía Blanca, mientras jóvenes grafiteros de Under Gramilla realizarán desde el jueves una serie de murales denominados "Pintando Memoria".



El viernes se realizará la repintada de los pañuelos en la plaza San Martín y a las 17 comenzará la marcha, con la ronda y la lectura del documento único.



Neuquén

En la capital provincial, la Asociación Madres de Plaza de Mayo regional junto a otras agrupaciones marcharán a las 19.30 desde el Monumento a San Martín, mientras el jueves desde las 20 habrá una vigilia en la sede de Teatristas Neuquinos Asociados, con varieté de artes escénicas, poesía, muestra plástica y música, servicio de buffet y el bono contribución de 500 pesos.



El gobierno provincial realizará a las 10, el acto central por el Día de la Memoria en el señalamiento del ex Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" y el lunes, a las 18, en el Aula Magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se entregarán copias de legajos a familiares víctimas de secuestro y desaparición de estudiantes y trabajadores de esa casa de estudios.



Chubut

El gobierno provincial realizará el acto central el viernes a las 11 en el Centro Cultural por la Memoria emplazado en el viejo aeropuerto de Trelew, donde por la tarde se proyectará el documental "El padre", de Mariana Arruti, en el marco de la "Semana de la memoria" que incluyó talleres de expresión artística y debates.



Catamarca

En la capital provincial también hubo actividades toda la semana, que culminan el jueves con la presentación del libro "30.400 Derechos Humanos y Diversidad", una vigilia desde las 22 en la plaza San José de Piedra Blanca y el viernes a las 9 con el Acto Oficial en la Casa de la Memoria y "La Noche de las Canciones Prohibidas", desde las 20, en la plaza 25 de Mayo.



San Luis

Las actividades por el Día de la Memoria en la capital provincial comenzarán el jueves con la tradicional vigilia en la explanada del rectorado de la Universidad Nacional (UNSL), donde habrá intervenciones artísticas, bandas musicales, radio abierta y proyección de documentales alusivos.



La universidad también rendirá homenaje a su primer rector, Mauricio López, desaparecido durante la dictadura cívico militar.



Salta

La Mesa de Derechos Humanos convocó a una marcha el viernes, a las 10, desde la plaza 9 de Julio hasta el Portal de la Memoria, en el parque San Martín de la capital provincial, donde se realizará un acto conmemorativo, en tanto la Municipalidad , a través del programa Salta en Bici, realiza el jueves a las 9.30 una Pedaleada de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objetivo de favorecer el ejercicio vivo de la memoria colectiva que finalizará en el mural del cementerio de la Santa Cruz, señalizado en 2021 como un Sitio de la Memoria.



Tierra del Fuego

En la provincia austral se realiza durante toda la semana el ciclo Ushuaia por la Memoria para que "los vecinos puedan participar de las diferentes propuestas para reflexionar sobre lo que fue el golpe militar y los desafíos que tenemos como comunidad y ciudad, en el cuidado y el desarrollo de la democracia", dijo el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Pablo Pérez.



Tras la proyección de la película "Argentina 1985" este miércoles, los organismos se preparan para participar de una vigilia el jueves y plantar árboles en un evento denominado "Plantando Memoria".



Santa Cruz

El Gobierno provincial anunció un acto institucional para el viernes a las 13 en el salón Blanco de Casa de Gobierno en Rïo Gallegos, y a las 16 se llevará a cabo un homenaje a Osvaldo Bayer en la ruta nacional 3, Puesto Güer Aike. Luego, a las 16:30 se concretará el homenaje a Huelguistas que fueron fusilados en 1920-1921, en el Paseo de la Memoria ubicado en Ramón y Cajal 38, de Río Gallegos, con la participación de familiares.