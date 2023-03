El regreso del tren tras 30 años emocionó a varias generaciones de mendocinos

La llegada de la formación de pruebas a la estación de Palmira. /Foto: Trenes Argentinos.

"Es algo bueno, hace mucho que no se veía un tren por acá, es un beneficio para todos que vuelva a pasar, se va a ver más gente, quizás traiga más turismo a la zona".

a unos 40 kilómetros de la capital provincial, lo que fue la antesala de la puesta en marcha a partir de abril del servicio que unirá, después de 30 años, la provincia con Buenos Aires., antes de que comience en abril el ramal que unirá Buenos Aires y Mendoza a un costo estimado de $3.500, por tramo hasta $11.000 los servicios de camarotes, estimaron los responsables de la estación de Palmira.cuyo trayecto está estipulado con una duración inicial de unas 20 horas.Desde muy temprano los habitantes de Palmira intuyeron que la de este miércoles no sería una jornada más, calles cortadas por la policía, vallados, gente ajena al distrito caminando por las calles, algunos con banderas, otros con canticos, en familia o en soledad, todos caminaban con un solo objetivo, llegar hasta la estación de trenes para recibir al tren y también ver al presidente Alberto Fernández., dijo Ricardo González (45), un vecino que se acercó a participar de la llegada del tren a su localidad.Un poco más alejados de escenario un grupo de vecinos reunidos en un sector de la estación decidió participar y dieron su testimonio a Télam: "Es la vuelta del progreso, la mayoría de los países importantes dependen mucho del tren", dijo Facundo Peralta (22), quien está acompañado de su abuelo, Pablo Peralta de 86 año.El hombre mayor recordó: "Yo lo vi partir, y me dio mucha pena, no me lo olvido más, y ahora lo estoy recibiendo. En los alrededores de la estación antes estaba lleno de negocios, había hoteles", concluyó visiblemente emocionado.La jornada a pleno sol y mucho calor se tiñó con los colores de la bandera nacional que se mesclaron con los carteles, las remeras, los canticos que no pararon durante todo el evento y los rostros de la gente fue la carta de presentación para algunas lágrimas al escuchar el sonido del tren en su ingreso a la estación; "¡Ahí está!" o "¡Por fin!", fueron algunas de las exclamaciones.En este contexto y ante la inminente llegada de la formación a la estación que traía además al presidente Alberto Fernández todo sirvió para buscar una buena ubicación, los techos de los vagones de carga, los enormes tanques de agua de uno ocho metros de altura que había en la estación, cada espacio fue ocupado por el público.Fue ahí que un hombre, Gabriel Flores, se acercó y sin más le dijo a Télam:, mucho más cerca del centro mendocino, pero eso será más adelante. Sobre esto último el responsable de Trenes Argentinos en Mendoza, Jorge Giménez, dijo que "el tramo entre San Martin y Palmira ya está listo, y eso es lo que importa para que el tren este en Mendoza".La tarde dijo presente, cerca de las 14, habló el presidente y los presentes hicieron silencio, que luego se rompió cuando Alberto Fernández dijo: "San Martin vuelve a Mendoza, esta vez como tren".El tren volvió a conectar el 22 de julio pasado los distritos de Laboulaye, General Lavalle, Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba y Justo Daract con la terminal de Retiro y el 7 de diciembre de 2022, llego la primera formación de pasajeros a prueba a Mendoza y este miércoles 22, llegó la segunda y última prueba del regreso del tren de pasajeros a la provincia.