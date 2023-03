Cómo será la validacion de datos biometricos para la telefonía movil

La normativa busca sumar condiciones para revalidar la identidad de los usuarios.

, que apunta a combatir el fraude e incrementar la seguridad de usuarios de telefonía celular., plazo que corre desde la publicación de la Resolución 263/2023 concretada la semana pasada.De esta forma, Enacom dio precisiones sobre el, que entrará en vigencia al finalizar los 60 días de plazo de adecuación.La normativa incorpora nuevas condiciones tendientes a reforzar el mecanismo de nominación y validación de identidad existente para las altas de líneas nuevas y suma la obligación de “revalidar” la identidad de la y/o el usuario cuando realice ciertas operaciones sobre su línea para evitar el denominado fraude de suscriptor, precisó el Ente en un comunicado oficial.Uno de los mecanismos contemplado es el de validación de los datos biométricos de las y los usuarios, que son "los datos personales relativos a las características únicas del ser humano, sean físicas, fisiológicas o asociadas al comportamiento, que faciliten y garanticen la identificación de un individuo mediante sistemas o procedimientos tecnológicos", se detalló.En tanto, para el resto de las y los ciudadanos extranjeros, las prestadoras deberán solicitar el pasaporte o el documento de viaje vigente.Por otra parte,que pueda ser considerada sensible, tal es el caso de los cambios de titularidad o de tarjeta SIM.Las líneas sin usuario asociado o que no pueda ser correctamente validado no podrán cursar tráfico, con excepción de la posibilidad de acceder a los centros de atención personalizada (CAT) y a los servicios de emergencia; tampoco tendrán activa la casilla de correo de voz, se precisó.El Enacom podrá requerir a los prestadores informes periódicos de carácter reservado que contengan una detallada estadística en materia de incidencia y tipología de fraude.