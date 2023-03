Como en un laboratorio: Ibarra prueba cambios para jugar ante Olimpo

Boca comienza a trabajar para el encuentro por Copa Argentina frente a Olimpo en Chaco

Ibarra analiza cambios y el único confirmado será Javier García / Foto: @BocaJuniors

La expectativa por Boca en Chaco es altísima y los hinchas hacen fila / Foto: Pablo Caprarulo (806926)

Hugo Ibarra, analiza variantes con respecto al equipo que viene de perder ante Instituto de Córdoba en la Bombonera por 3 a 2, para jugar el próximo sábado en el Chaco ante Olimpo de Bahía Blanca, por los 32avos. de la Copa Argentina.El DT realizó este jueves un ejercicio táctico en el predio de Ezeiza y paró este equipo: Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Lautaro Di Lollo y Fank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez y Oscar Romero; Luis Vazquez y Darío Bendetto.El defensor Nicolás Figal y el atacante Luca Langoni no participaron de la práctica por precaución, afectados por molestias musculares.En el once que paró Ibarra no estuvieron, respecto del equipo que perdió el fin de semana pasado contra la "Gloria" de Alta Córdoba, Guillermo "Pol" Fernández, Ezequiel "Equi" Fernández y Sebastián Villa.Sin embargo, según dijeron a Télam allegados al cuerpo técnico boquense, todavía es temprano para hablar de un posible equipo para el sábado y seguramente el DT lo confirmará recién el viernes, antes de que el plantel viaje a Resistencia, para jugar contra Olimpo en el estadio Centenario de la capital chaqueña.Lo que sí está seguro es que el arco será ocupado por Javier García, ya que hay un acuerdo previo para que en la Copa Argentina juegue "Javi", mientras que en la Liga profesional y en la Copa Libertadores el arquero sea "Chiquito" Romero.El otro que ingresará es Facundo Roncaglia por Bruno Valdez, ya que el defensor paraguayo fue convocado por su selección para la fecha FIFA.También está confirmado que seguirá el "Chelo" Weigandt como marcador de punta derecha ante el viaje del peruano Luis Advincula para jugar con su selección.En un partido importante para el técnico, aunque en el "mundo Boca" aseguran que no cambiará la decisión de su continuidad, pero todos saben que una eliminación ante el equipo bahiense el próximo sábado, puede adelantar los acontecimientos sobre el futuro del "Negro" Ibarra.El entrenador "xeneize" paró hoy un equipo en donde cambió el dibujo táctico, volvió el 4-4-2 y adelante probó con un doble 9, esta vez con Vázquez como acompañante del "Pipa" Benedetto.En la práctica formal de fútbol de los jueves, mañana en el predio Ezeiza se verá si el DT repite un once parecido o si hace alguna otra modificación.Boca entrenará mañana desde las 9 y el viernes lo hará en el mismo horario, para viajar a primera hora de la tarde en vuelo charter rumbo a Resistencia, para regresar la misma noche del sábado al término del partido.En tanto, en la capital chaqueña hay largas colas desde hace varios días para adquirir una entrada, que se pondrán en venta mañana de 10 a 18 en las boleterías del Estadio Centenario, el único lugar en donde se podrán comprar, en forma presencial exclusivamente para los hinchas de Boca.En caso de que no se agoten, el viernes 24 se venderán remanentes desde las 11 hasta la 18.En otro orden, el juvenil Pablo Velurtas se lesionó gravemente en la práctica de hoy: los primeros exámenes médicos arrojaron que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda,aunque esperan imágenes para confírmarlo. El juvenil, de 21 años, en agosto del año pasado se había roto los meniscos de la otra rodilla.Boca jugará el sábado ante Olimpo de Bahía Blanca, desde las 19.00 en el estadio Centenario de Chaco, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.