López Obrador tildó de "calumnias" el informe crítico de EEUU sobre derechos humanos en México

Lopez Obrador ya había acusado al Departamento de Estado de Estados Unidos de hacer "politiquería". /Foto: AFP.

El presidente de México, Andrés López Obrador, calificó de "calumnia" un informe de Derechos Humanos de Estados Unidos que, protestó el mandatario durante su rueda de prensa diaria.López Obrador aseguró que "en México no hay masacres" y que,"Lo único que hacen es exhibirse, hacer el ridículo, si no fuese un asunto tan importante pues causaría risa", añadió.El mandatario apuntó que continuaría teniendo buenas relaciones con Washington, pero que no permitiría que se ofenda a México ni al Gobierno."¿Cómo es eso de que torturamos? A ver, las pruebas", expuso.El gobernante de izquierda ya había calificado este martes el informe de "politiquería", consignó la agencia de noticias AFP.En su informe anual sobre Derechos Humanos divulgado el lunes,También apunta que se registran restricciones a la libertad de expresión, violencia contra los periodistas y actos de corrupción en el gobierno, junto con altas tasas de impunidad.López Obrador confrontó en las últimas semanas con diferentes actores políticos de su vecino del norte a raíz del secuestro de cuatro estadounidenses en la fronteriza Matamoros a inicios de marzo y por el problema del tráfico de fentanilo, un poderoso y letal opiáceo, hacia Estados Unidos.Posteriormente, sostuvo que México es más seguro que Estados Unidos y acusó de "paranoia" las alertas de Washington para que los estadounidenses eviten viajar o extremen precauciones en 30 de los 32 estados mexicanos.