Yamandú Orsi apoyó al Mercosur: "De la región no te podés mudar"

El Frente Amplio como oposición

El flamante precandidato presidencial uruguayo por el opositor Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, se distanció de los reclamos de apertura del Mercosur que viene haciendo el mandatario Luis Lacalle Pou con algún tono que podría sugerir una ruptura del bloque, al entender que "la región es la región, y de acá no te podés mudar a países más modernos"."Además, ¿Uruguay se podría cortar solo? Sería apenas un saludo a la bandera", añadió Orsi, profesor de historia de 55 años, en una charla con Télam tras participar de distintas mesas de debate del Tercer Foro Internacional de los Derechos Humanos que se realiza en Buenos Aires.Orsi fue elegido este fin de semana como precandidato presidencial por el FA (centroizquierda) por el Movimiento de Participación Popular (MPP),, con miras a los comicios del año próximo, instancia a la que llegaría si antes logra imponerse en elección interna en la que casi con seguridad deberá enfrentar a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.En otro orden, el actual intendente de la ciudad de Canelones dijo que el llamado, que investiga la participación del excustodio presidencial Alejandro Astesiano en una organización que fraguaba pasaportes, impactó con dureza en la imagen del gobierno de derecha, sobre todo porque "demostró que no has sido todo lo transparente y derecho que planteaste que sos".La causa de, salpicó al poder por cuanto incluyó el delito de tráfico de influencias, y el excustodio de Lacalle Pou accionaba desde la misma sede de Gobierno.Según información surgida de la investigación judicial y revelada por medios locales,en nombre del mandatario."Ningún Gobierno uruguayo había tenido un asunto de este tipo donde se pusiera en tela de juicio la transparencia, donde el tema de corrupción anduviera rondando nada menos que la Torre Ejecutiva, sede del edificio de la Presidencia. Y acá no estoy responsabilizando a nadie en particular, pero sí a que esa imagen de que hacemos todo bien, poco menos somos los salvadores, se vino bastante abajo", aseveró."Cuando hay una actitud 'tan yo', a veces soberbia de creer que viniste a inventar la pólvora, el golpe es fuerte cuando se pone en tela de juicio si has sido todo lo transparente y derecho que planteaste que sos, y no estoy hablando de personas. Ahora; son de las cosas que uno espera que se hagan cargo (en el Gobierno), y eso no se está viendo", apuntó.Respecto de la situación de la, un país que tiempo atrás exhibía índices relativamente bajos en la materia, admitió que es verdad que esos niveles fueron aumentando, y lamentó que el actual Gobierno "banalizó la discusión" al respecto."El Gobierno banalizó la discusión, se dio un nivel de discusión de sótano, de barro, con frases del tipo 'que renuncie, que esto, lo otro', como que 'estás con la policía o estás con los delincuentes'. Un primitivismo intelectual importante, que te hace pagar costo", se explayó.Añadió que "hay que encerrase en una pieza y decir 'muchachos, con esto no se jode'. Al crimen organizado, al narco, le importa muy poco el color político que está en el Gobierno. Si tomás decisiones con la mera funcionalidad del rédito electoral inmediato, te equivocás, y después levantarse cuesta".Al volver sobre el tema del Mercosur y los planteos de Lacalle Pou -que incluso motivaron reacciones del presidente Alberto Fernández y otros líderes de la región-, insistió en que"¿Pensar que podés cortarte solo? Capaz que Brasil si quiere lo hace, por un tema de espalda. Podés sí llegar a algún tipo de acuerdo, pero, por ejemplo, los chinos; ¿van a hacer un acuerdo solo con Uruguay, que tiene tres millones de consumidores?", agregó.Indicó que Luiz Inácio Lula da Silva "lo primero que hizo (en cuanto asumió la presidencia de Brasil) fue viajar a la Argentina y a Uruguay. Son señales claras y él lo anunció", pero también admitió que"Se habla de flexibilizar. Lo que pasa es que flexibilizar es un peligro. No sabe para dónde dispara. Yo creo que no me imagino ninguna alianza de Uruguay con el exterior sin estar más o menos enganchado con la región. Y bueno, capaz que le falta aceitar el Mercosur", reconoció.Y continuó: "La región precisa moverse en el mundo como un puño. Tenemos la política interna que complica. Habrá que buscar los mecanismos para destrabar esto. Pepe (Mujica) siempre dice que la herramienta del consenso es la única válida, capaz que la cosa es por ahí".Respecto de la actuación del FA como oposición, consideró que "al principio costó acomodarse porque veníamos de 15 años de ser Gobierno. Después vino lo de la pandemia y muchos desafíos juntos, y los fuimos sorteando bien"."El FA salió de la derrota y se mantuvo unido, y desde el Parlamento hicimos oposición, resistiendo un montón de cosas", evaluó, y por último destacó también como positiva la presentación de un referendo sobre una ley ómnibus que era la principal carta de la alianza de derecha que gobierna Uruguay, porque "empujó a una gran movilización de la militancia".