Falleció Jorge Lewinger, militante, periodista y escritor

El militante y periodista tenía 78 años. (Archivo Télam)

Su vida siguió, sus ideales también. Tuvo participación en la guerrilla en Bolivia, que encabezó Ernesto 'Che' Guevara, y tuvo su paso militante por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.

El libro en el que contó parte de su vida.

Jorge Omar Lewinger,, hombre callado, serio y cálido a la vez. Detrás de su sonrisa siempre presente, amable, tenía una historia que pocos habrán escuchado de su boca. Era reservado. No era una persona de excesos ni con voluntad de protagonismo. Sin embargo, tenía mucho por contar.Escribió. Revisó a través de esta obra autobiográfica, su historia. Pero lo hizo de una manera particular: "El libro tiene como eje la recuperación de la relación con mi hija (Pilar Campiglia Lewinger) que tiene a su mamá desaparecida", dijo al momento de presentar su obra autobiográfica, en 2014.Su vivencia para tratar de recuperar sus vínculos familiares que fueron separados por la última dictadura militar fue el nudo de este libro que publicó en 2014 y también el de su vida., cuando interpretó mal la señal para entrar con los camiones al penal y se frustró la fuga de la mayoría de los presos políticos. "Josecito", como lo llamaban sus compañeros de militancia, tenía 23 años.Ese error, que admitió muy poco después de haberlo cometido, lo atormentó de un modo u otro- durante toda su vida., cuando daba su testimonio para notas periodísticas, libros o documentales.y sufrió la persecución y el exilio, en tanto que su compañera, Alicia Campiglia, fue secuestrada en 1977 cuando su hija Pilar tenía solo meses de vida, quedando la niña al cuidado de sus abuelos y ella aún desaparecida.en México, primero, y luego Costa Rica y Madrid. En 1975 ya había perdido a su hermano Arturo en manos de la Policía y a su cuñada Eva, fusilada por los militares ese mismo año.Regresó a la Argentina en la víspera de la democracia, en 1982. Necesitó rehacerse, recuperar sus vínculos, volver a echar raíces. Lo acompañó en estotestigo de esta etapa de su vida, en la que buscó la calma. Télam también fue parte de este proceso., después.Llegaba cada tarde a la redacción con su mochila colgada de un hombro y su bicicleta, camisa a cuadros y jean, siempre delgado, siempre joven, siempre con una sonrisa a medio camino que alcanzaba para ocultar cierta timidez. Podría haberse ido de Télam de otra forma, pero no,. Allí la historia no le hizo justicia.Jorge luchaba hace seis años contra una enfermedad oncológica,, que en el último año se transformó en una leucemia aguda. Cada semana se sometía a una transfusión de sangre.A Jorge se lo despide este miércoles entre las 13 y las 15 horas en 33 orientales 1.071 y a las 16 sus restos se llevarán a Parque Memorial (ruta Panamerica km 47, colectora Oeste, Ramal Pilar).