Los campeones del Mundo, ante su gente, en una gran fiesta ante Panamá

Messi y sus compañeros con la Copa del Mundo (Foto Maximiliano Luna).

El plantel del seleccionado en el medio de los festejos tras la tercera estrella (@rodridepaul).

Messi hizo tres goles en el último Argentina-Panamá (Foto Alejandro Santa Cruz).

Posibles formaciones

El seleccionado argentino de fútbol campeón del Mundo en Qatar 2022 festejará este jueves por primera vez en un estadio la tercera estrella con una gran fiesta y un partido amistoso ante Panamá.El renovado estadio Monumental, con capacidad para más de 83.000 espectadores, será la sede del encuentro que comenzará a las 20:30 y será televisado por la TV Pública y TyC Sports.Sin embargo, los festejos del equipo Campeón del Mundo comenzarán a las 16 y terminarán después del partido, con la esperada entrega del trofeo que el capitán Lionel Messi ofrecerá al público.Tres meses después de la histórica final en Qatar contra Francia, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni se presentará ante el público argentino por primera vez con la camiseta de las tres estrellas sobre el escudo de la AFA, en medio de una gran expectativa.La segunda oportunidad de ver a los campeones del Mundo será el martes 28 en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, en donde la Argentina recibirá a Curazao.Más de un millón y medio de personas intentaron conseguir las aproximadamente 40.000 entradas que se pusieron a la venta la semana pasada.La otra mitad de los tickets fueron destinados a familiares y amigos del plantel, y a los compromisos comerciales de la AFA con sus patrocinadores.Los "héroes" de Qatar se reencontrarán con los fanáticos "albicelestes", ganadores del premio "The Best" de la FIFA a la mejor hinchada, después de la histórica movilización popular del pasado 20 de diciembre en las calles de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.Más de cinco millones de personas salieron entonces a festejar la tercera estrella, que cortó la racha de 36 años sin títulos mundiales desde México 1986.Después de los festejos, la mayoría de los 26 futbolistas que participaron de la conquista volvieron rápidamente a sus respectivos clubes en el exterior y no pudieron disfrutar tanto del cariño eterno del público.Por lo tanto, desde la AFA decidieron que la primera ventana 2023 de la FIFA se para jugar dos partidos en Argentina para continuar con la celebración.Así las cosas, Panamá será el invitado a una fiesta ajena que tendrá un partido de fútbol como excusa.El seleccionado perteneciente a la Concacaf incluso viajó a Buenos Aires con un plantel alternativo y sin su entrenador principal (Thomas Christiansen), quien se quedó en Panamá para preparar otro partido con los habituales convocados.Scaloni, quien finalmente firmó su nuevo contrato hasta después del próximo Mundial de 2026, aprovechó este reencuentro con sus dirigidos y sumó nuevos convocados con vistas al futuro.Con Alejandro "Papu" Gómez como el único ausente, el cuerpo técnico llamó al resto de los 25 protagonistas del título más los futbolistas que formaron parte del ciclo y se quedaron afuera por distintos motivos.Estos son los casos de Giovani Lo Celso, Nicolás González, Nehuén Pérez, Emiliano Buendía y Giovanni Simeone.A su vez, el entrenador santafesino incluyó a jugadores jóvenes como Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni.Por fuera de los campeones del Mundo, la ilusión de los hinchas también era ver a Alejandro Garnacho, pero la joven estrella de Manchester United -de madre argentina y padre español- sufrió una importante lesión justo en la semana previa a la convocatoria y quedó afuera.El plantel empezó a trabajar el lunes en el predio de la AFA en Ezeiza, que tuvo una guardia permanente de hinchas que se apostaron en la puerta para obtener una foto o una firma de sus ídolos.El furor por los campeones también quedó reflejado el lunes por la noche, cuando Messi salió a cenar a una parrilla del barrio porteño de Palermo y su presencia reunió en pocos minutos a miles de personas en la puerta del local.Por este motivo, la forma en que llegarán los futbolistas al Monumental es todavía una incógnita y no se descarta que para saltear a la multitud deban acudir nuevamente a los helicópteros que se utilizaron en aquella tarde del 20 de diciembre, cuando no pudieron acercarse al Obelisco, epicentro de los festejos.Después de esta doble fecha, el seleccionado se volverá a juntar en junio, mientras que en la próxima fecha FIFA programada para septiembre, comenzarán las Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador, de local, y Bolivia, como visitante, de cara al Mundial 2026, que se hará en México, Estados Unidos y Canadá.El partido del jueves también será una oportunidad para que Messi pueda alcanzar otra marca personal con la camiseta de la selección: el crack rosarino, de 35 años, lleva 98 goles en 172 partidos oficiales y está apenas dos gritos del centenar.Messi ya es el jugador con más partidos jugados, el que más Mundiales disputó (cinco) y el artillero histórico del seleccionado argentino.Este será el tercer cruce entre la Argentina y Panamá, con dos triunfos "albicelestes" como antecedente.El primer partido fue un amistoso con el seleccionado local de Diego Maradona en Santa Fe (3-1) en 2009; y luego se cruzaron en la Copa América Centenario de 2016 en Estados Unidos (5-0), con un triplete de Messi, un gol de Sergio "Kun" Agüero y otro de Otamendi, quien también estuvo en el primer encuentro.Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Edgardo Fariña, Gilberto Hernández, Richard Peralta y Kevin Galván; Cristian Quintero, José Murillo, Jorge Serrano, Martín Morán; y Alfredo Stephens. DT: Julio César Dely Valdés.Hora: 20:30Estadio: MonumentalÁrbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)TV: TV Pública y TyC Sports.