Los realitys de cocina, un fenómeno que se extiende por toda Latinoamérica

El actor Gregorio Pernía, señaló ser un apasionado de los sabores / Foto: Prensa Telemundo Internacional

Todas las celebridades que son parte de "Top Chef Vip"/ Foto: Prensa Telemundo Internacional

Los sabores y la vida

La condutora Carmen Villalobos / Foto: Prensa Telemundo Internacional

Los realitys show de competencia son un formato que el público ha aceptado y se han convertido en fenómenos de audiencia."Top Chef Vip" es el ciclo de gastronomía que la señal Telemundo Internacional estrenó y que puede verse de lunes a viernes a las 21 horas.El programa es conducido por(“Café con Aroma de Mujer”, “Sin Senos No hay Paraíso”, El Señor de Los Cielos) y cuenta con la supervisión de los jurados, los reconocidos chefs Antonio de Livier (México), Adria Marina Montaño (Estados Unidos) y Juan Manuel Barrientos (Colombia).Los participantes son 16 figuras de larga trayectoria en el mundo de las telenovelas, series y la música que, a partir de la competencia se acercan al público mostrando una nueva faceta y que tienen lo necesario para ganar el título de Top Chef, más el premio de US$ 100,000 dólares.Uno de ellos es el actor colombiano, con una gran carrera dentro de las pantallas (“Sin senos no hay paraíso”, “Hasta que la plata nos separe”, entre otras) quien en diálogo con Télam comentó cómo está viviendo la experiencia de ser parte de este reality.Su acercamiento a los sabores los lleva desde muy pequeño recuerda que, “siendo muy niño mi padre estaba cerca y me señalaba cómo se realizaban las preparaciones, por lo que cocinar representa para mí algo muy entrañable, y luego me fui interesando más y más en el mundo culinario.”.Explica que además la competencia es muy diferente a lo que es estar rodando una escena para una telenovela o serie: “Cuando grabamos una tira, tienes a cientos de personas que están el set de filmación, debes concentrarte en el personaje, sientes la presión, pero puedes pedir un momento para repetir la escena, y volver a grabar, aquí en Top Chef Vip todo es inmediato", dice entre risas.“Dentro de Top Chef Vip, vas conociendo que tiene uno para dar, que lleva en su corazón y en su menteporque a veces haces un plato en equipo y no es el ganador, pero debes volver a levantarte y seguir trabajando más duro”. El actor reconoce que el concurso no se diferencia con los altibajos que nos da la vida. “Puedes presentar tu plato y que no sea lo esperado y estás eliminado”.Pernía destaca a sus compañeros de juego, cree que la producción del reality ha realizado un interesante casting, “hay personas muy interesantes y con perfiles bien bonitos, que enriquece la competencia y que se destacan por su gran personalidad frente a las cámaras y las cocinas”.Con respecto a estar siendo evaluado por chefs de una sólida carrera Pernía comenta que se siente esa presión, y que cuando pasan por cada isla se debe aprovechar al máximo las recomendaciones que les ofrecen para lograr las mejores preparaciones., una oportunidad inigualable para tomar todos los consejos que ellos nos dan”.Luego de una extensa carrera en las pantallas y ser parte de telenovelas exitosas, el actor comenta que siente el cariño del público, y que siempre trata de devolver eso cuando lo reconocen en la calle, piden una foto o un autógrafo. “Me gusta dedicarle tiempo a la gente -dice-, yo me paro a conversar con ellos, es un tiempo maravilloso que lo disfruto mucho”.