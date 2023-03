Advierten sobre la "destrucción irreparable" de la iglesia Santa Catalina

El monasterio y la iglesia de Santa Catalina fueron construidos en 1745 y cuentan con un "reconocido valor patrimonial" / Foto: Pablo Añeli.

"El hecho de que el conjunto se encuentre protegido implica que su materialidad debe ser conservada", señala el informe

Una torre de 20 pisos La preocupación de la comunidad de Santa Catalina comenzó hace unos años, cuando fue anunciada la obra de una torre de 20 pisos en uno de los sectores de la manzana delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, Viamonte y San Martín, donde en la actualidad hay un estacionamiento para vehículos a cielo abierto.



El proyecto, no obstante, quedó paralizado por la pandemia del coronavirus, pero hace pocas semanas, los vecinos observaron que una cuadrilla de operarios realizó un estudio de suelo en el garaje, lo que despertó sospechas que la empresa propietaria del lugar había retomado el impulso para concretar el emprendimiento inmobiliario.

Un reconocido valor patrimonial

Espacios verdes

Doscientos años de historia El sector donde podría levantarse la torre de 20 pisos perteneció a la orden de las Catalinas, conformada por mujeres religiosas, desde mediados del siglo XVIII hasta la década de 1970.

La manzana del barrio porteño de San Nicolás, en la que se erigen desde 1745 el monasterio y la iglesia de Santa Catalina,, por lo que debería evaluarse el desarrollo de un espacio verde en la parcela como una alternativa a la autorización de nuevas construcciones en altura que provoquen una "destrucción irreparable".La recomendación forma parte del informe arqueológico elaborado por la investigadora del Conicet Ana Igareta y solicitado por el rector del monasterio y la iglesia, presbítero Gustavo Antico, y de los equipos técnicosdonde está el conjunto arquitectónico.El documento advierte sobre la importancia de la protección de los materiales arqueológicos que podrían permanecer en el lote, así como también subraya que" ya que que allí funcionó un cementerio de la orden religiosa.La firma Nehuente, dueña de la parcela, no confirmó a Télam la intención de avanzar con la torre, así como tampoco respondió ante la consulta sobre la versión, también difundida por los residentes de San Nicolás, que les llegópara desprenderse de la parcela.El informe arqueológico, al que tuvo acceso Télam, precisa que la manzana está en un Área de Protección Histórica 51-Catedral al Norte y advierte que -como tal- es un sector de la Ciudad de Buenos Aires "con reconocido valor patrimonial en función de la presencia de bienes de interés histórico, arquitectónico, arqueológico simbólico o ambiental".Recuerda también que tanto la iglesia como el monasterio fueron declarados como Monumento Histórico Nacional, "lo que representapara ejemplos notables de interés arquitectónico vinculados a episodios relevantes de la historia nacional"."El hecho de que el conjunto se encuentre protegido implica que su materialidad debe ser conservada y que solo deben realizarse modificaciones estrictamente necesarias para su mantenimiento a largo plazo, siempre respetando los lineamientos establecidos para este tipo de bienes", remarca.Tras lo cual sostiene que "resulta imprescindible que las autoridades responsables de la preservación del patrimonio de la ciudadpor encima de otras opciones" en referencia al sector lindante a las construcciones históricas.En ese sentido, menciona la posibilidad de la transformación del espacio ocupado por el estacionamiento de vehículos en una plaza, tal como fue propuesto ante la Legislatura porteña por la organización Basta de Demoler, dedicada a la preservación del patrimonio urbano."El desarrollo de espacios verdes como mecanismo de preservación de monumentos de valor arquitectónico, histórico y simbólico, no solo porque favorece la conservación de las microcondiciones ambientales que rodean a los edificios, sino porque neutraliza cierto tipo de especulaciones inmobiliarias que suelen llevar a la destrucción de bienes de valor histórico irreparable", subraya el relevamiento."De acuerdo a la documentación histórica disponible, allí se ubicaron inicialmente su cementerio, el huerto y sucesivas construcciones erigidas y demolidas a través de los siglos, por lo que resulta innegable queque pudiera hallarse enterrado", agrega.Según la cronología mencionada en el informe, entre 1750 y 1898 fueron solicitadas licencias para el entierro de 43 religiosas, lo que implica "que fueron inhumadas entre los siglos XVIII y XX en la manzana que nos ocupa y solo hay registro de la exhumación y traslado de una de ellas, la madre fundadora del Monasterio"."El resto de los esqueletos y de su cristiana sepultura, en un sector que no ha sido identificado aún", sostiene.