Tercera balacera al Banco de Santa Fe: "Dejá de hablar de los narcos de Rosario"

Foto: Sebastián Granata.

Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo Diputado ni cuando los metimos presos siendo Ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos. — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 22, 2023

Mi solidaridad con @maxipullaro frente a los graves hechos sucedidos en Santa Fe. Los narcos y los violentos no van a frenar la vocación de llevar paz y tranquilidad a dicha provincia. — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 22, 2023

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

Más ataques

Foto: Sebastián Granata.

La sucursal del Banco Santa Fe de la localidad de Granadero Baigorria, en el Gran Rosario, fue baleada por delincuentes que dejaron un mensaje mafioso dirigido al, informaron este miércoles fuentes judiciales.Se trata dely el tercero en el último mes y medio, agregaron los voceros,"Dejá de hablar de los narcos de Rosario si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos", dice el mensaje hallado en el lugar del ataque y que los pesquisas creen que estaba destinado a Pullaro, quien estuvo a cargo de la cartera de Seguridad provincial entre 2015 y 2019, y actualmente es diputado y presidente del bloque Evolución en la Cámara baja santafesina.Mediante un tuit, Pullaro expresó este miércoles a la mañana: "Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo Diputado ni cuando los metimos presos siendo Ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos".Además, otras voces de la esfera política se solidarizaron con él, entre ellos el, quien escribió en su cuenta de Twitter: "Mi solidaridad con @maxipullaro frente a los graves hechos sucedidos en Santa Fe. Los narcos y los violentos no van a frenar la vocación de llevar paz y tranquilidad a dicha provincia".El hecho sucedió durante la medianoche en la sucursal bancaria situada en Rivadavia y Chacabuco, en la zona céntrica de Granadero Baigorria, en el Gran Rosario.Las fuentes judiciales dijeron que un grupo de delincuentes llevó adelante un nuevo ataque con armas de fuego contra el Banco Santa Fe, que recibió 12 balazos.La entidad financiera está ubicada a pocos metros de la comisaría 24ª de esa localidad.Voceros del Ministerio Público de la Acusación informaron que a partir de lo observado en las cámaras de seguridad, lay actualmente se encuentran prófugos.Los balazos impactaron contra el vidrio blindado que cubre el frente de la sucursal bancaria, mientras que junto a la puerta fue hallado escrito el mensaje intimidatorio.A raíz del hehco, tomó intervención en la causa el fiscal José Luís Caterina, quien dispuso la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por lo que luego de concretar los primeros rastrillajes los agentes dieron esta mañana con cinco vainas servidas en la puerta del lugar.Se trata delcontra una sucursal del Banco Santa Fe del Gran Rosario y el, ya que este jueves fue baleada una sucursal situada en Villa Gobernador Gálvez y el 9 de febrero amedrentaron un local en la zona sur de Rosario.En el ataque de este martes en Villa Gobernador Gálvez, también los agresores dejaron un mensaje mafioso en el que nombran a varios cabecillas narcos."Pelo Duro Fernández, Teletubi Acosta y Julio Albornoz, manga de gatos de René, le están batiendo a la cana a los pibes para que los saquen del pabellón….Ahora se les viene la noche", decía el cartel depositado junto al ingreso del banco.Si bien la nota no está firmada, se sabe quevinculado al clan Funes; mientras que 'Teletubi' es Ariel Sebastián Acosta, señalado al igual que Julio Albornoz como integrante de la banda de René Ungaro, el asesino del ex jefe de la barra de Newell's: Roberto 'pimpi' Caminos.