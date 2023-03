Djokovic confirmó que reaparecerá en el Masters 1000 de Montecarlo

Djokovic vuelve en Montecarlo (AFP).

Rafael Nadal no quiere seguir cediendo terreno (AFP).

Carlos Alcaraz se impuso en el Argentina Open (foto Alfredo Luna).

El tenista serbio Novak Djokovic, quien no juega desde febrero pasado y se perdió los Masters 1000 de Indian Wells y Miami por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, confirmó hoy que reaparecerá en el circuito en Montecarlo, torneo que se jugará desde el 9 al 16 de abril próximo."Lamento haberme perdido Indian Wells y Miami, pero es una decisión que tomé consciente. Voy a regresar en Montecarlo y espero hacerlo de la mejor forma", comentó el serbio de 35 años en una entrevista que concedió en su país y consignó el periódico deportivo español AS.Djokovic, campeón este año en Adelaida y el Abierto de Australia, y finalista en Dubai (perdió con el ruso Daniil Medvedev) cedió el número uno del mundo a manos del español Carlos Alcaraz tras su ausencia en Indian Wells debido a que el Gobierno estadounidense no le permitió el ingreso al país por no haberse vacunado contra el coronavirus.De todas maneras, si Alcaraz, campeón en Indian Wells, no retiene el título en Miami, perderá los puntos que había conseguido el año pasado y el número uno volverá a las manos de Djokovic.El serbio, quien igualó en Australia la marca de 22 títulos de Grand Slam que poseía el español Rafael Nadal, inactivo por una lesión, regresará en abril en la gira europea sobre polvo de ladrillo.En Montecarlo, Djokovic coincidirá por primera vez en el año en un mismo torneo con "Rafa" Nadal, en la fase final de su recuperación, y con Alcaraz, quien se perdió el inicio de temporada por una lesión y recién comenzó en el Argentina Open, torneo que conquistó tras vencer en la final al británico Cameron Norrie.El Masters 1000 de Montecarlo tiene a Nadal como máximo campeón con un récord de 11 títulos, el último en 2018, mientras que Djokovic lo conquistó dos veces (2013 y 2015) y las últimas dos ediciones fueron ganadas por el griego Stefanos Tsitsipas (2021 y 2022).