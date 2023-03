Canciller de Brasil: "Argentina es el candidato de Lula para ingresar a los Brics"

Mauro Vieira afirmó que Argentina es el candidato que defiende Brasil para la ampliación del grupo de los Brics. Foto Presidencia.

Canciller brasileño, Mauro Vieira.

para la ampliación del grupo de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que reúne a los principales países emergentes.Brasil defiende "sobre todo la entrada de Argentina", dijo Vieira al ser consultado sobre la posible ampliación de los Brics, para lo cual también está en carrera Irán, en una entrevista con el sitio de noticias Metropoles.. Ya se ha dicho, en más de una ocasión, que Argentina sería el candidato defendido por Brasil en una eventual ampliación de los Brics", dijo Vieira.Sin embargo, reparó que la cuestión será planteada oficialmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el ámbito de los Brics y no necesariamente en la reunión que mantendrá el próximo martes en Beijing con el presidente chino, Xi Jinping."Ahora se trata de una reunión bilateral.Según Vieira, el ingreso de nuevos miembros en el llamado Brics Plus debe ser producto de un diálogo consensuado entre los cinco países."Tenemos que ver cuál es la posición de cada uno. Si esto sigue adelante, si esta es la posición de la ampliación, Brasil también tendrá candidatos que apoyar y tendrá los países que están cerca y en los que hay interés en participar. Pero, como he dicho, tiene que haber una decisión conjunta", aseguró.Durante el actual mandato de Lula, el Gobierno de Brasil tendrá el derecho a ejercer la presidencia del bando de fomento New Development Bank (NDB), con sede en Shanghai, que es el brazo financiero para el desarrollo de infraestructura de los países Brics.Según fuentes gubernamentales,