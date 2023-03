"Esta reforma es necesaria, hubiera preferido no hacerla"

Macron fue entrevistado por periodistas de dos canales de televisión. / Foto: AFP

El Presidente francés es repudiado en las movilizaciones. / Foto: AFP

Huelgas, bloqueos y basura acumulada

Macron condenó las manifestaciones violentas pero dijo que respetaba las pacíficas. / Foto: AFP

El decreto de la polémica

Macron y su primera ministra Élisabeth Borne adoptaron la semana pasada la reforma por decreto, ya que temían no alcanzar la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional

Los sindicatos convocan a nuevas manifestaciones y huelgas. / Foto: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que la reforma jubilatoria que impuso por decreto pese al rechazo mayoritario de los franceses y los sindicatos debe estar vigente "para fin de año".

En una entrevista con dos canales de televisión de Francia, el Presidente aseguró que la reforma "debe estar vigente para fin de año", asumiendo la "impopularidad" de la medida.

El Consejo Constitucional de Francia debe revisar la Ley en las próximas semanas en respuesta a recursos presentados por partidos opositores, y Macron sólo podrá promulgarla después de que el organismo dé su aprobación.

Fueron los primeros comentarios en público del liberal Macron desde que aprobó la reforma por decreto, la semana pasada, para evitar una votación potencialmente desfavorable en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento.

La decisión intensificó una ola de protestas de varias semanas contra la reforma y contra el Presidente, algunas de las cuales incluyeron hechos de violencia y terminaron con detenidos y policías heridos.

El lunes pasado, hace dos días, el Gobierno sobrevivió a dos mociones de censura en la Asamblea Nacional por el procedimiento elegido para aprobar la reforma.

El mandatario dijo que su único error fue "no conseguir convencer" sobre la necesidad de la reforma.

Macron cargó contra los manifestantes que protagonizaron actos vandálicos, a los que calificó de "sediciosos" y comparó con quienes intentaron asaltar las instituciones en Estados Unidos en 2021 y en Brasil en 2023.

"No toleraremos ningún desborde", agregó, cuando la oposición de izquierda, sindicatos de abogados, magistrados, ONGs como la Liga de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, e incluso la defensora del pueblo alertan de la actuación policial.

Trabajadores portuarios en Marsella bloquearon este miércoles el acceso al puerto comercial de la ciudad, el más grande de Francia, impidiendo la entrada de camiones y automóviles en medio de una fuerte presencia policial, informó AFP.

La basura aún se acumulaba en algunas calles de París en el día número 17 de una huelga de recolectores, que fue extendida hasta el lunes próximo.

Las autoridades parisinas emitieron una orden en los últimos días exigiendo a algunos empleados de la basura garantizar un "servicio mínimo" por motivos de salud.

Los envíos de petróleo en el país se vieron parcialmente interrumpidos en medio de huelgas en varias refinerías en el oeste y sur de Francia.

Las estaciones de servicio de la región sureste del país son actualmente las más afectadas por el desabastecimiento.

Se esperaba que no funcionen los trenes regionales y de alta velocidad, el subte de París y otros medios de transporte público en las principales ciudades.

Macron y su primera ministra Élisabeth Borne adoptaron la semana pasada la reforma por decreto, ya que temían no alcanzar la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), incluso con el apoyo de la oposición de derecha Los Republicanos.

Esta decisión incendió las calles. Desde ese día, París y otras ciudades registran cada noche protestas no declaradas, en las que manifestantes, en su mayoría jóvenes, queman contenedores y otros elementos en su disputa con la policía, que reprime con dureza.Dos de cada tres franceses, según los sondeos, y todos los sindicatos se oponen al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y al adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.Por otra parte,, que quedó así automáticamente adoptada tras su reciente aprobación por decreto.El martes por la noche, la plaza de la República de París fue escenario del lanzamiento de proyectiles y de gases lacrimógenos entre centenares de personas y las fuerzas de seguridad.El escenario político se tensa día a día. La Policía se encuentra en el punto de mira. La oposición de izquierda, sindicatos de abogados, magistrados, la Liga de Derechos Humanos e incluso la defensora del pueblo expresaron su preocupación sobre su actuación contra los manifestantes.Más allá de la reforma,que corre hasta 2027, por lo que su entrevista será muy seguida para conocer sus intenciones y ver si admite algún error, como esperan los observadores."El daño social y político por su obstinación en imponer una reforma de las pensiones es inmenso. Lo mejor sería que admitiera su error, pero su arrogancia lo hace improbable. Entonces, ¿qué decir?", señaló en un editorial el diario de izquierda Libération.Macron habría pedido así "propuestas" en las próximas semanas sobre un cambio de método de gobernar, algo que ya había prometido tras su reelección en abril, y de agendas.