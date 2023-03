Alberto Fernández encabeza la Marcha Blanca para el regreso del tren a Palmira

El tren a Mendoza va a llegar después de 30 años, a través de Trenes Argentinos Operaciones

III Foro Mundial de DDHH

El presidenteencabezará este mediodía la Marcha Blanca para el, después de 30 años sin ese servicio, según se informó oficialmente.El acto se realizará a las 12 en la ciudad de Palmira, en el partido de San Martín, y Fernández estará acompañado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano; y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.La formación, denominado "Marcha Blanca", ya que marca un paso fundamental para el retorno del servicio de trenes de pasajeros entre Buenos Aires y Mendoza, después de 30 añosEn un comunicado, el Ministro de Transporte de la Nación informó que -con la extensión de la línea ferroviaria San Martín de larga distancia hasta la estación Palmira-De esa forma, en el marco de la reconexión ferroviaria en todo el país, el tren a Mendoza va a llegar después de 30 años, a través de Trenes Argentinos Operaciones.La extensión del servicio de pasajeros de la línea San Martín que conectará Buenos Aires con Mendoza, pasando por Córdoba y San Luis, incluyó el mejoramiento integral a lo largo de los casi 400 kilómetros que separan la localidad Justo Daract y la estación Palmira, de acuerdo a lo apuntado.La cartera de Transporte indicó que en el viaje desde Retiro (Buenos Aires) hasta Palmira (Mendoza), los pasajeros calculados rondan entre 450 a 500 por tren, contemplando los ascensos y descensos.Así, una vez establecido el nuevo cronograma de servicios, la línea San Martín tendrá 22 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O´Higgins, Junín, Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, Gral. Levalle, Vicuña Mackenna, Justo Daract, Beazley, La Paz y Libertador General San Martín.En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,, recibirá a las 10 a los empresarios que participaron de la misión comercial en Bangladesh e India.A las 15.30, Cafiero dialogará con el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vía telefónica.Por su parte, el ministro de Defensa,, inaugurará a las 10 el ciclo de debates para el Libro Blanco de la Defensa 2023, en la Universidad de la Defensa.A las 14.30, Taiana recibirá al viceministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Vahé Gevorgyan, en el Ministerio.En tanto, a las 17, el ministro de Defensa participará del panel Políticas públicas, Estado y Derechos Humanos, en el III Foro Mundial de DDHH, en la exESMA.De acuerdo con la agenda de Gobierno, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,, participará a las 13 del panel Educación e Investigación en Derechos Humanos en la Universidad Pública, en el III Foro Mundial de DDHH, en la ex ESMA.Por su parte, el ministro de Educación,, participará a las 9 en el debate: Derechos Humanos en Niñas, Niños y Adolescentes, en el III Foro Mundial de DDHH, en la ex ESMA.El ministro de Turismo y Deportes,, participará desde las 13, junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y el investigador Ernest Cañada, en el Panel Turismo y Derechos Humanos - Políticas de Turismo Social, en el III Foro mundial de DDHH, en la ex ESMA.