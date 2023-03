Presentan un documental que afirma que "convivir con VIH es posible"

Activistas seropositivos que conviven con el virus de VIH presentarán este miércoles, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH2023), una serie de cortometrajes de ficción y un documental en primera persona, que exploran narrativas tomando distancia de la mirada trágica con la que tradicionalmente se abordó la problemática del SIDA, habilitando nuevos imaginarios como el que "convivir con el virus es posible".Es el caso de Juan De La Mar, artivista colombiano, que en 2019 realizó el documental " De gris a posithivo", en el cual narra en primera persona los miedos y angustias que atravesó a partir de enterarse en 2017 de su diagnóstico positivo, y al mismo tiempo, la transformación que experimentó desde el arte al encontrar otras maneras de hablar sobre la enfermedad.En diálogo con Télam, De La Mar contó: "En el documental se puede observar como voy conversando con mi familia sobre los miedos, tanto suyos como míos, sobre esa nueva realidad de vivir con el virus, y como lo fuimos manejando de manera colectiva. Este es un aspecto que llamó mucho la atención de las personas que vieron el documental porque tradicionalmente, no se hablaba de estos temas y ese hueco genera la ausencia de otros imaginarios. El imaginario de que vivir con VIH es posible, por ejemplo".Otro elemento fue "el recurso de video-diario para contar mi experiencia", precisó el cineasta."El día que me diagnosticaron SIDA empecé a escribir un diario que luego adapté para hacer una performance en el documental", agregó."Mi vida cambió totalmente el día que me diagnosticaron VIH positivo. Es como despertarse un día, ir de afán al médico y recibir tu sentencia de muerte. Sentí mucho miedo", se lee en la pantalla.Y la imagen funde a una escena donde un cuerpo -su cuerpo- está cubierto de nylon-látex transparente que lo protege de lo "inhumano" del mundo, de la calle, del contacto con otras y otros.Para terminar con otra performance en la que aparece su cuerpo, pero esta vez bailando en presencia de otras y otros que lo pintan de muchos colores."Al final hago una especie de acto-ritual psicomágico de regreso a la vida", dijo De La Mar."La intención era resignificar el sentido que tradicionalmente tuvo la enfermedad, permitiendo mirar las cosas desde múltiples lugares, incluso desde la resiliencia", enfatizó.Durante 2020 y 2021 el cortometraje participó de 52 festivales internacionales de cine, y tuvo un eco impresionante "porque la gente encontró conexión entre el VIH y el Covid-19"."Mostrar el documental posibilitó mi ingreso a la Red Latinoamericana de Jóvenes y Adolescentes Positives y comenzar a participar del activismo en VIH, ya que yo venía del activismo LGTBIQ", detalló."Desde el 2022 nuestra estrategia es mixta para que el documental también participe en eventos de activismo y en los encuentros de la redes nacionales de jóvenes que viven con VIH, en la Conferencia de la Asociación internacional LGBTIQ, ILGA".Siguiendo esa línea, mañana lo presentarán a las 17:00 en el Centro Cultural Kirchner, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos: "porque lo que encontramos, es que la fuerza del audiovisual nos permite hablar de la enfermedad desde otros lugares, abriendo la posibilidad de diálogo para que la sociedad sea cada vez más consciente de la discriminación, el prejuicio y el estigma que sufrimos quienes portamos el virus", destacó el activista.Junto a ese material, también se mostrarán algunos episodios de la serie web "Indetectables" de la agrupación española "Apoyo Positivo", y hacia el final habrá un conversatorio con Mariana Iacono, fundadora de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y cofundadora de la Red de Jóvenes Positivos de América Latina y el Caribe."No solo se trata de visibilizar la discriminación y el estigma sino de permitirse hablar de derechos sexuales y reproductivos, de confidencialidad, de acceso a los servicios de salud, a una vida digna y al bienestar desde el diagnóstico", señaló De La Mar."Esto amplía los derechos porque por lo general la gente asume el problema del sida desde el diagnóstico clínico, pero hay muchas otras esperas como, por ejemplo: la problemática del consentimiento que es transversal al VIH, la violencia de género, la violencia sexual, el autocuidado, y el place", concluyó.La actividad se realizará mañana miércoles 22 de marzo a las 17:00 en el Centro Cultural Kirchner, ubicado en Sarmiento 151, CABA.