Khea anunció su regreso con la llegada para este año de "Serotonina"

Khea "Serotonina" VER VIDEO

El raperoanunció su regreso con un video que parece echar luz sobre su tiempo alejado de los escenarios y las novedades musicales.En el video -dirigido por- el referente del trap nacional aparece levitando sobre una laguna y luego cae y comienza a ahogarse.Mientras se sumerge en las profundidades, aparecen imágenes de shows y la voz en off del protagonista:, se lo escucha decir.Una voz, que no es la del músico, señala:Finalmente, el artista emerge agitado y con respiración entrecortada, mira a cámara y se confirma su vuelta conLa pieza audiovisual, estrenada hoy en sus redes sociales y plataformas, sorprendió el sábado desde las pantallas del Lollapalooza al público que aguardaba por la llegada al escenario de Twenty One Pilots.